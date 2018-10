Tutte le offerte di Aruba Adsl

Anche il provider di servizi web Aruba si è lanciato nel mercato delle connessioni ADSL. La società è attiva nel mercato europeo dal 1994 ed attualmente gestisce oltre 2 milioni di domini e circa 20 mila server. Tutte le offerte Aruba che riguardano il servizio di connettività Internet ADSL prevedono una durata del contratto minimo dai 3 ai 12 mesi, con possibilità di rinnovo mensile. Ecco le offerte più interessanti di Aruba Adsl.

Aruba Adsl si può attivare anche senza linea telefonica

Gli utenti che decidono di attivare un’offerta Aruba Adsl, possono avere uno o più indirizzi ip statici, una velocità di download fino a 20 mega e upload fino a 1 mega. I piani di abbonamento Adsl di Aruba si possono attivare anche se non si ha una linea telefonica attiva con Telecom Italia. L’attivazione del servizio è subordinata all’installazione in sede di un cavo destinato al solo traffico dati. Ecco le tre principali offerte Aruba Adsl:

Aruba Adsl Flat 7M/384K ip dinamico: il costo mensile è di 18,03 euro, velocità 7 M in download e 384 K in upload. Nel piano di abbonamento è inclusa anche una casella di posta elettronica.

Aruba Adsl Flat 20M/384K ip dinamico: il costo mensile è di 21,78€, la velocità è di 20 M in download e 384 K in upload. Anche questo piano di abbonamento prevede una casella di posta elettronica.

Aruba Adsl Flat 20M/1M ip dinamico: il costo mensile è di 33,28€, la velocità è di 20 M in download e 1 M in upload con caselle di posta elettronica inclusa.

Offerte Aruba Adsl, ecco le condizioni

Tutte le offerte Aruba Adsl non hanno costi aggiuntivi per il traffico dati effettuato né in base al tempo di connessione. La configurazione di tutti i piani di abbonamento avviene in modalità Fast. Inoltre, tutte le offerte si possono attivare per un periodo minimo di 3 mesi e massimo di 12 mesi (il rinnovo può essere mensile). Tutte le offerte Aruba Adsl si possono attivare anche se non si possiede una linea telefonica Telecom Italia già attiva. Infine, l’attivazione del servizio prevede l’installazione in sede di un cavo destinato al solo traffico dati.

