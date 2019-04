Un nuovo tasto sulle nostre tastiere

Le tastiere che usiamo ogni giorno sui nostri pc, notebook, tablet e quant’altro potrebbero subire a breve un importante cambiamento con l’introduzione di un nuovo tasto.

L’assistente vocale sulle tastiere con il nuovo tasto

A questo proposito, all’USB Implementer Forum, Google ha avanzato la proposta di modifica del tradizionale schema delle tastiere USB e wireless promuovendo il nuovo tasto per l’assistente vocale.

Su come apparirà questo nuovo tasto nulla è ancora conosciuto. Ma al di là di quella che potrebbe essere definita come la sua “interfaccia grafica”, sembra proprio che questa richiesta di Google verrà soddisfatta e si tratterà comunque di un’opzione facoltativa.

Aspetto importante, quest’ultimo, in quanto ciò significa che la dotazione sulle nuove tastiere del nuovo tasto non costringerà gli utenti a mandare in soffitta le vecchie.

Il nuovo tasto sulle tastiere sarà molto utile

Ma è ovvio che con la diffusione dell’assistenza vocale su tanti altri dispositivi di uso comune, questo tasto non può che far comodo anche sulle tastiere dei pc con il nuovo tasto.

L’assistenza vocale, infatti, è ormai entrata a far parte del nostro vivere quotidiano nell’utilizzo degli smartphone e degli smart speaker ma anche di altri strumenti tecnologici come smartwatch, tablet, smart TV e negli stessi computer.

La proposta di Google è per l’introduzione di un tasto universale di assistente vocale, e non per un solo tipo. Quindi, se sulle tastiere di terze parti ci sarà un tasto relativo a questa funzione, esso potrà richiamare “Assistant Google” su Chrome OS o Android, Cortana su Windows 10, Siri su iOS e via dicendo.

(Foto: www.webnews.it)