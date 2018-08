Vodafone e Wind: offerte shock agosto 2018

Vodafone e Wind rispondono alle super offerte dei due operatori Iliad e Kena Mobile. Il gestore francese Iliad ha già riscosso grandissimo successo sin dal giorno del suo debutto, avvenuto a Maggio 2018. Anche Kena Mobile, il nuovo operatore low cost della Tim, ha voluto stupire i suoi clienti con delle offerte davvero imperdibili. Vodafone e Wind hanno deciso di non essere da meno e hanno risposto ai due competitor proponendo una serie di tariffe davvero convenienti.

Vodafone e Wind: tutte le offerte per chi passa a Wind

Ecco tutte le offerte imperdibili Vodafone e Wind per il mese di agosto 2018. Gli ex clienti Wind che desiderano rientrare, possono farlo con una tariffa da urlo: Wind Smart 7 Easy 30 si può attivare con soli 7 euro al mese. Una volta attivata la promozione si potranno ricevere ben 30 GB di Internet e navigare a una velocità massima di 4G, con in più minuti illimitati. Si dovranno pagare solamente 5 euro aggiuntivi che comprendono l’attivazione di Wind Smart 7 Easy 30 e il costo della sim card.

Ma le sorprese per chi vuole passare a Wind non finiscono qui. Tutti coloro che desiderano tornare con l’operatore possono attivare Smart Special 7, pagando 10 euro al mese. L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri e ben 30 GB in 4G. Si dovranno pagare 10 euro come costo di attivazione della tariffa.

Vodafone e Wind: tutte le offerte per chi passa a Vodafone

I clienti che invece desiderano passare a Vodafone durante l’ultimo mese d‘estate 2018 possono farlo attivando l’offerta Special Minuti 20 GB e Special Minuti 30 Gb. La prima tariffa prevede un costo di 7 euro, ma solo per i clienti Iliad, Tre Italia o altri operatori virtuali che decidono di passare a Vodafone. Stessa promozione a 10 euro mensili per tutti coloro che provengono da Vodafone e Coop Voce.

Il Costo è di 15 euro se invece si effettua il passaggio dall’operatore Wind. L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di telefonia mobile e 20 Gb di internet in 4G. Special minuti 30 Gb invece ha un costo di 10 euro ed è valida per tutti i clienti Iliad, Tre Italia e altri operatori virtuali che vogliono passare a Vodafone.

Vodafone e Wind hanno riservato tante offerte super convenienti per il mese di agosto 2018. Si deve solo scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze.