Volantino Mediaworld dal 7 al 10 Febbraio, arrivano gli Apple Days

Il nuovo volantino Mediaworld dal 7 al 10 Febbraio è online da oggi ed è ricco di offerte. Gli appassionati del marchio Apple saranno contenti degli Apple Days del nuovo flyer Mediaworld, con tanti sconti sui loro prodotti Apple preferiti. Tante promozioni su smartphone, Apple Watch, iPad e MacBook Pro, con pagamenti anche a rate. Inoltre, sabato 9 e domenica 10 Febbraio ci sarà l’Apple Labs in tutti i punti vendita Mediaworld. Ecco le offerte del volantino Mediaworld dal 7 al 10 Febbraio.

Volantino Mediaworld dal 7 al 10 Febbraio, tutte le offerte sui prodotti Apple

Il nuovo Volantino Mediaworld dal 7 al 10 Febbraio presenta gli Apple Days, con tanti sconti sui prodotti a marchio Apple. Cominciamo con le offerte sugli smartphone: iPhone 8 da 64 GB è in promozione a 549€ o in alternativa 20 rate da 27 euro. Gli sconti continuano con iPhone XS da 64 GB in offerta a 1049€ (o 20 rate da 52€) mentre iPhone XS Max 256 GB a 1.229 (o 20 rate da 61 euro). iPhone 7 da 32 GB a 479€ o iPhone 6S 32 GB a 299€ (o 20 rate da 14€). Passiamo ora al reparto Tablet, nel nuovo volantino Mediaworld di Febbraio 2019 ci sono diverse offerte. iPad da 128 GB Wi-Fi a 369€ e iPad Pro 11” da 64 GB Wi-Fi.

Le promozioni sono valide anche sugli accessori per tablet, come custodie e Apple Pencil. Per quanto riguarda invece la sezione Pc e Notebook, il prezzo più piccolo è quello di iMac 21.5” in offerta a 1099 (o 20 rate da 55€). In alternativa, iMac 21,5” Display Retina 4K è in promozione a 1499€ o 20 rate da 75€. Infine, iMac 27” Display Retina 5K a 1899€, pagabili anche in 20 comode rate da 95€. L’offerta più interessante sui Notebook è quella del MacBook Air da 13” a 899€ o 20 rate da 45€.

Volantino Mediaworld dal 7 al 10 Febbraio, Apple Labs sabato 9 e domenica 10

L’ultima pagina del volantino Mediaworld dal 7 al 10 Febbraio invita i clienti all’Apple Labs. Sabato 9 e domenica 10 Febbraio in tutti i punti vendita Mediaworld ci sarà un’iniziativa molto interessante. Alcuni addetti vendita saranno a disposizione dei clienti per usare al meglio i dispositivi Apple. Dalle 15 alle 15.30 si potranno scoprire tutti i segreti degli iPad Apple. Dalle 17 alle 17.30 invece il personale sarà a disposizione per illustrare tutte le potenzialità dei MacBook Air. Infine, dalle 19 alle 19.30 si potranno provare tutti i modelli di iPhone, iPhone XR e Apple Watch.

[Foto: www.tuttotech.net]