Volantino Natale Unieuro: le offerte dal 10 al 24 Dicembre

Il Volantino Natale Unieuro è finalmente arrivato. Il sottocosto di una delle catene di elettronica più famose in Italia renderà questo Natale ancora più magico. Il nuovo volantino Unieuro si chiama Natalissimi e le offerte sono valide dal 10 al 24 dicembre. Dopo gli sconti del Black Friday ecco che arriva l’ultima ondata di promozioni prima delle festività Natalizie che saranno valide sia nei punti vendita che online. Vediamo nel dettaglio gli sconti del Volantino di Natale Unieuro.

Volantino Natale Unieuro: offerte iPhone, Samsung e Huawei

Gli smartphone saranno sicuramente tra gli oggetti più desiderati del volantino Natale Unieuro. I Natalissimi Unieuro propongono l’iPhone X scontato del 15%, a 899€. Se invece avete intenzione di regalare o regalarvi uno smartphone Android, date un’occhiata alle offerte di Natale Unieuro. Il Samsung Galaxy S9, 64 GB e 4 Gb di RAM in offerta a 629€, scontato del 28%. Per gli amanti della serie Note, il Samsung Galaxy Note 9, 128 GB di memoria e 6 GB di Ram è in promozione a 899€. Infine, il Samsung Galaxy S8 è scontato del 25%, in offerta a 499 euro.

Nel volantino Natale Unieuro troviamo anche tantissimi sconti sulla gamma di smartphone Huawei. Il tanto chiacchierato Huawei P20, 128 GB di memoria e 4 GB di RAM a 499 euro. Tra le offerte di Natale Unieuro possiamo trovare anche Huawei P20 Lite, perfetto per chi ha un budget più limitato. La versione Lite, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, è in offerta a 259€.

Offerte Smart TV e Playstation del Volantino Natale Unieuro

Nel volantino Natale Unieuro troviamo ottimi prezzi anche per quanto riguarda le Smart TV di ultima generazione. Ci sono molti sconti anche sugli schermi HD, come per esempio:

Sony Smart TV LED Ultra HD 4K da 49 pollici a 699 euro (-30%);

Samsung Smart TV LED Ultra HD 4K da 55 pollici a 699 euro (-46%):

Samsung Smart TV LED HDR 4K da 65 pollici a 699 euro (-41%);

LG Smart TV OLED Super Ultra HD 4K da 55 pollici a 1799 euro (-21%)

Tantissimi sconti Natale Unieuro anche per gli appassionati di videogame. Molte le offerte per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La Playstation 4 da 500 GB è in offerta a 199€, invece che 299€. Xbox 1S è scontatissima per i Natalissimi Unieuro, a soli 229€ invece che 349€. Infine, troviamo il Nintendo Switch a 269 euro.

Nel volantino Natale Unieuro si possono trovare tante idee regalo a partire da piccoli prezzi. Interessante anche il tasso zero, che permette di pagare i regali di Natale in comode rate da Pasqua 2019.

