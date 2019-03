È già uscito il nuovo volantino Unieuro Marzo-Aprile. Il nuovo flyer della nota catena di elettronica è valido dal 22 Marzo fino al 4 Aprile, online e nei punti vendita. Tantissime offerte su smartphone, notebook e Smart Tv, con la possibilità di rateizzare gli acquisti in 10 rate mensili grazie al tasso zero. Gli sconti Unieuro riguardano anche elettrodomestici, accessori per la casa e la cucina, console e apparecchi per la cura personale. In più, per chi acquista una lavatrice o una lavastoviglie contrassegnata dall’apposito bollino, avrà in regalo i detersivi biologici Winni’s. Ecco le offerte del volantino Unieuro Marzo-Aprile.

Volantino Unieuro Marzo-Aprile: offerte elettrodomestici

Nel volantino Unieuro Marzo-Aprile troviamo tante offerte sugli elettrodomestici. Per quanto riguarda le lavatrici, il prezzo più piccolo è della lavatrice Hotpoint a 249€, con digital motion technology e 10 programmi speciali. Piccolo prezzo anche per la lavatrice Candy, scontata del 40% a 349€. L’offerta Unieuro più interessante è la LG Twin Wash, che permette di lavare due bucati contemporaneamente, in offerta a 999€. Tanti sconti Unieuro anche sulle lavastoviglie, tra cui la Indesit con sei programmi di lavaggio e partenza ritardata a 299€ e la Bosch con 3 funzioni speciali a 399€. Se invece volete un modello più accessoriato c’è la Hotpoint a scomparsa totale con 10 programmi e cesto regolabile a 479€.

Le offerte del nuovo volantino Unieuro Marzo-Aprile continuano con i frigoriferi. Il frigorifero doppia porta Indesit è scontato a 299€ mentre Hotpoint con funzione super cool e quick freeze è al 40% di sconto. Tra i modelli super accessoriati troviamo il frigorifero combinato LG a 679€ e il combinato Samsung a 799€, con il tasso zero e acquistabile in 10 rate. Gli sconti Unieuro non finiscono qui, in tutti i punti vendita si può acquistare il forno multifunzione Hotpoint a 299€, scontato del 50%.

Volantino Unieuro Marzo-Aprile: offerte Smartphone

In tutti i punti vendita Unieuro, grazie all’iniziativa Samsung Value si possono ricevere fino a 350€ di sconto portando il vecchio smartphone. Il nuovo volantino Unieuro Marzo-Aprile propone tantissimi sconti su diverse tipologie di smartphone. Samsung Galaxy A9 a 499€ e Galaxy A6+ a 249€, il prezzo più piccolo del flyer è del Samsung Galaxy J6 a 179€.

Anche Xiaomi propone diversi smartphone in sconto, tra cui Xiaomi Mi 9 a 529€ e Note 7 a 199€. Tra gli altri sconti Unieuro c’è anche Honor View 10 Lite a 269€ e Honor 10 Lite a 219€. Huawei Mate 20 Pro è in promozione a 799€ mentre Huawei Mate 20 è scontato a 499€.

[Foto: https://opinionitech.com]