Volantino Unieuro, offerte fino al 25 Luglio

Il nuovo volantino Unieuro “Sconti d’Estate” è online con tante offerte valide fino al 25 Luglio. Nella prima pagina del flyer troviamo le offerte più interessanti, come iPhone XR a 799€ e il pc portatile HP a 649€. Tante lavatrici Samsung con offerte a partire da 449€ e in più se si acquistano alcuni notebook HP si può avere in regalo un kit composto da mouse, zaino e antivirus. Le offerte del volantino Unieuro sono valide anche nello shop online, con spese di spedizione gratuite per tutti gli ordini superiori a 49 euro. Su moltissimi prodotti hi-tech inoltre c’è il tasso zero e la possibilità di pagare in 10 o 20 rate. Ecco le offerte Unieuro fino al 25 Luglio.

Volantino Unieuro fino al 25 Luglio: Smart Tv e smartphone

Nel nuovo volantino Unieuro fino al 25 Luglio troviamo tantissimi sconti d’estate sulle smart tv. Samsung Ultra HD 4K a 399€ e Sony Android Tv a 999€. Se siete appassionati di Serie TV e di Netflix e avete voglia di un televisore nuovo, questo è il momento ideale. Il Sony Bravia Oled è un modello per i più esigenti, ed è in offerta a 2.299 euro. Se invece avete a disposizione un budget più ridotto, potete optare per la TV Hitachi a 279 euro.

Per quanto riguarda invece le offerte della categoria smartphone, nel nuovo volantino Unieuro troviamo tantissimi sconti. Tra questi, il Samsung Galaxy S10 a 849 euro, il Huawei P30 Pro a 899 euro, il Huawei P30 Lite a 299,99 euro e il Nokia 2.2 a 139,90 euro. Il prezzo più piccolo è dell’Asus Zenfone, in offerta a 99 euro. La novità invece è Wiko View 3 a 179 euro.

Volantino Unieuro fino al 25 Luglio: offerte cura persona

Nel nuovo volantino Unieuro fino al 25 Luglio troviamo anche tante offerte sui dispositivi per la cura della persona. Tra questi l’epilatore Rowenta a 44 euro, per una depilazione perfetta anche in estate. Phon e piastre bellissima sono in promozione a partire da 39 euro, mentre la piastra lisciante Babyliss è scontata a 29 euro. Non avete superato la prova costume e vi siete messi a dieta? Se avete bisogno di una bilancia nuova, da Unieuro potete acquistare la bilancia diagnostica Bluetooth a 39 euro. Infine, tra i dispositivi per la rasatura troviamo il kit multiuso uomo capelli-viso-labbra di Babyliss a 39 euro, scontato del 30%.

[Foto: www.smartworld.it]