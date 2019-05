Xiaomi Mi 9 SE, scheda tecnica e prezzo

Xiaomi Mi 9 SE, ecco la scheda tecnica e il prezzo di uno degli smartphone più chiacchierati del momento. Lo smartphone è uscito in Italia il 2 Maggio ad un prezzo di 399 euro per la versione da 128 GB di memoria interna. Uno smartphone da non perdere per gli appassionati del marchio Xiaomi, ma anche per tutti quelli che vogliono acquistare un modello top di gamma spendendo meno di 500 euro. Le caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi 9 SE sono decisamente interessanti, considerando la RAM da 6 GB e la batteria da 3.070 mAh. Ecco le specifiche tecniche del nuovo smartphone targato Xiaomi.

Xiaomi Mi 9 SE, caratteristiche tecniche e fotocamera

Ecco le specifiche tecniche di Xiaomi Mi 9 SE, uscito in Italia il 2 Maggio. La versione da 64 GB sarà in vendita esclusiva su Amazon per 4 settimane a partire dal 7 Maggio, al prezzo speciale di 349€.

Display: 5,97 pollici AMOLED Full HD+ (1.080 × 2.280 pixel)

CPU: Qualcomm Snapdragon 712

RAM: 6 GB

Memoria interna: 128 GB UFS 2.1

Fotocamera posteriore: Principale da 48MP (f/1.75) + Teleobiettivo da 8MP (f/2.4) zoom 2x + Grandangolo da 13MP (f/2.2) FOV 117°

Fotocamera anteriore: 20MP (f/2.0)

Connettività: dual 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

Batteria: 3.070 mAh con ricarica rapida da 18 W

Dimensioni: 147,5 x 70,5 x 7,45 mm

Peso: 155 grammi

OS: Android 9.0 Pie con MIUI 10

Xiaomi Mi 9 SE scontato su Ebay

Per quanto riguarda il prezzo di Xiaomi Mi 9 SE, la versione da 128 GB è in vendita a 399 euro, mentre quella da 64 GB a 349€. In questi giorni è attiva una super promozione su Ebay e l’ultimo modello di casa Xiaomi è in vendita al prezzo scontato di 340€, 309€ invece per la versione da 64 GB. Le colorazioni disponibili sul mercato sono al momento black e blue ed è possibile acquistare Xiaomi Mi 9 SE in Italia dal 2 Maggio, online e presso le catene di elettronica.

[Foto: www.hwupgrade.it]