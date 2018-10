Zappyrent: La nuova generazione degli affitti

Zappyrent viene incontro agli affittuari. Infatti, la prima causa di perdita di tempo per un affittuario, durante una trattativa con un potenziale inquilino, è sicuramente la fase degli appuntamenti. Incastrarli tutti tra gli impegni della propria vita quotidiana diviene una vera e propria impresa. Spesso naufraga contro ritardi, spostamenti dell’ultim’ora, traffico urbano sottraendo molto tempo in più rispetto a quello stimato. Di lì a far diventare la propria giornata una rincorsa agli appuntamenti il passo è breve, trasformando l’affittuario in un vero e proprio agente immobiliare.

Zappyrent in vostro aiuto

La causa di tutte queste dinamiche va ricercata nelle piattaforme online. Paventando la gratuità dei loro servizi, loro mettono in contatto diretto affittuari e inquilini, lasciando alle parti l’onere di portare a buon fine la trattativa.

Ed è qui che Zappyrent fa la differenza. Attraverso il suo ruolo di garante, mette in contatto proprietari e inquilini senza farli interagire fisicamente. E lo fa attraverso una serie di procedure:

Registrazione veloce e sicura.

Si tratta diuna piattaforma strutturata ad hoc per rendere la registrazione veloce e allo stesso tempo sicura. Tutela i dati sensibili rendendoli reperibili solo agli inquilini con cui si è già stretto un accordo.

Guida nella scelta dell’inquilino.

Zappyrent, attraverso il suo sistema di registrazione, funge da filtro, scoraggiando i perditempo, richiedendo dati base, documento d’identità e altri documenti specifici. In questo modo la piattaforma garantisce l’affidabilità dell’inquilino sia dal punto di vista dei requisiti richiesti dai singoli clienti che, soprattutto, dal punto di vista economico.

Altre caratteristiche

Molte alte le caratteristiche di Zappyrent che elenchiamo di seguito:

Prenotazione online

Questa funzione permette all’inquilino di registrarsi e inserire i dati sulla prenotazione a cui è interessato. Ed anche preautorizzare il pagamento della prima mensilità e inviare l’offerta al proprietario, che decide se accettarla o meno. Nessun appuntamento da fissare, nessuna trattativa da seguire. Caricato l’annuncio, la piattaforma lavora per te.

Riscossione sul proprio conto

Ogni mensilità viene accreditata direttamente sul conto del proprietario, senza alcun bisogno di ulteriori passaggi intermedi. E con la possibilità di avere un rimborso fino a dodici mesi in caso di morosità.

Assistenza 7su7

hai un problema? ZappyRent offre un servizio di assistenza continuato, dal lunedì alla domenica.

Ogni step previsto dalla piattaforma è funzionale al successivo, permettendo così all’affittuario di poter gestire i propri immobili in maniera virtuale. Ed anche di ottenerne i benefici direttamente sul proprio conto.

Senza rincorrere i futuri inquilini smarcandosi dal traffico cittadino!