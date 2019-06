Arriva ‘Sea of Solitude’, il videogame anti-solitudine

Per gli appassionati di videogiochi la data da ricordare è quella del 5 luglio. Il giorno in cui uscirà il nuovo videogame ‘Sea of Solitude’ della linea Ea Originals. Sarà disponibile su Play Station 4, Xbox One e Origin per il computer.

Kay protagonista di

‘Sea of Solitude’

‘Sea of Solitude’ appartiene alla serie ‘indie’ in cui il giocatore interpreta attivamente il ruolo della giovane Kay. Una ragazza attanagliata dalla solitudine, oltre che dalla rabbia. Due elementi di disturbo che portati all’estremo l’hanno trasformata in un mostro.

Il suo obiettivo è quello di ritrovare stabilità nella sua vita e lo potrà fare solo inerpicandosi all’interno di un insidioso mondo semi-sommerso abitato da creature spaventose. Bestie che rappresentano le grandi paure dell’uomo quando è pervaso dalla solitudine.

Essa, infatti, è il tema principale del videogame. Questa sorta di traversata nel deserto in un ambiente imprevedibile e ostile aiuterà Kay a comprendere le motivazioni che l’hanno portata a trasformarsi in mostro in modo da ritornare pienamente umana.

‘Sea of Solitude’ videogioco educativo

‘Sea of Solitude’ è un videogioco studiato per far riflettere il giocatore sulla propria realtà. “È sicuramente uno dei progetti più intimi ed emozionanti che mi sia capitato di creare, venuto alla luce in uno dei momenti più particolari della mia vita (fonte www.esportsmag.it)”, ha evidenziato il Ceo di Jo-Mei Cornelia Geppert, da cui ha preso spunto ‘Sea of Solitude’.

Anche la Geppert in passato ha sofferto la solitudine e il videogame, infatti, riflette il suo vissuto con l’obiettivo di offrire un aiuto a chi combatte questa difficoltà.

“La caratterizzazione dei personaggi secondo le loro emozioni – ha rilevato ancora la Geppert – è stata una sfida personale molto profonda per il nostro team e siamo sicuri lo sarà anche l’esperienza che presto i videogiocatori vivranno insieme a Kay, in una storia alla scoperta di se stessi (fonte www.esportsmag.it) “.

(Foto: https://variety.com)