Bond 25: ecco le location del nuovo film di James Bond

Ancora non è del tutto ufficiale, ma secondo le ultime notizie sul web il prossimo film di James Bond sarà girato in parte in Norvegia e in parte in Italia.

Bond 25: il nuovo film di James Bond

Tra qualche giorno avremo qualche informazione in più sulle altre località che saranno il nuovo set dell’agente segreto britannico interpretato da Daniel Craig per il nuovo film diretto dal regista americano Cary Fukunaga. Per un ripasso veloce di tutti i numeri dei film di 007, potete cliccare qui per vedere una infografica realizzata da Betway.

Dopoi il sito ufficiale dei fan dell’ agente dell’MI6 solitamente affidabile, anche rainews conferma la notizia che i produttori avrebbero individuato e scelto la città di Matera per girare diverse sequenze nel centro storico e nelle suggestive grotte neolitiche ben conservate. Forse una scelta non del tutto casuale, dato che la città della regione Basilicata è stata nominata Capitale Europea della cultura 2019. Molto probabilmente verrà coinvolta anche la vicina Gravina in Puglia, sede dell’omonimo Parco Nazionale dell’Alta Murgia e nota per il suo canyon.

La scelta di questa località potrebbe sembrare un’escursione esotica di James Bond, con scogliere spettacolari e scale tortuose ideali per affrontare i nemici, ancora senza un volto. La conferma sulla scelta della location italiana tarda ad arrivare, perché secondo Reddit, una parte “assolutamente sostanziale” di Bond 25 sarà girata nel centro storico di Atene tra la Biblioteca Nazionale e gli edifici dell’Opera Nazionale. Se così fosse, per un grande parco e un canale, i produttori di Bond a questo punto avrebbero potuto scegliere Preston, sicuramente molto più economico.

Le varie mete turistiche

I film di Bond hanno portato il pubblico in giro per il mondo, toccando mete turistiche come Roma, Parigi, Venezia, Istanbul, Kingston, Baltimora, Nassau, Rio de Janeiro, Bangkok, New Orleans, insieme a Luxor, Tebe e Monte Athos. La sceneggiatura del 25° film incentrato su James Bond, provvisoriamente intitolato come Bond 25 è stato sceneggiato da John Hodge, mentre i produttori sono Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

Secondo le ultime indiscrezioni le riprese dovrebbero iniziare a Marzo, spostandosi verso fine primavera e inizio estate a Matera, per poi approdare in Grecia, precisamente ad Atene.

L’uscita del film Bond 25 inizialmente fissata per novembre 2019, per ragioni tecnico-organizzative è stata posticipata a febbraio 2020.