Arya Stark è uno dei personaggi della saga letteraria fantasy medievale Il Trono di Spade. Interpretata dalla giovane attrice Maisie Williams, Arya Stark è la terzogenita e seconda figlia di Eddard Stark e Catelyn Tully della Casa Stark. Il personaggio di Arya è molto coraggioso e intraprendente e a differenza delle altre donne nella sua famiglia, preferisce le armi e la vita da cavaliere. Arya è molto legata a tutti i membri della sua famiglia, specialmente al padre che sembra capirla più degli altri. Quando il Trono di Spade ha inizio, Arya Stark ha 9 anni. E’ sorella di Sansa Stark e Jon Snow.

Arya Stark, “il maschiaccio” del Trono di Spade

Arya Stark si presenta come un personaggio piuttosto mascolino, e per questo motivo viene spesso scambiata per un ragazzino. Nella saga Il Trono di Spade appare come una bambina dal fisico atletico, viso allungato e carnagione olivastra. Viene spesso derisa dalle amiche per questa sua eccessiva mascolinità, che la chiamano “Arya Faccia da Cavallo”. Le cose però cambiano durante l’adolescenza, quando la ragazza si trasforma in una donna affascinante e più interessante agli occhi degli uomini. A volte viene paragonata a Lyanna, la sua defunta zia paterna.

Arya Stark è la figlia terzogenita di Eddard Stark e Catelyn Tully. Nasce a Grande Inverno nel 289º anno dopo la conquista del Continente Occidentale da parte di Aegon Targaryen. La ragazza si dimostra subito con un carattere indipendente e diverso dalle altre donne di famiglia. Spesso litiga con gli altri bambini della sua età e viene rimproverata per il suo carattere esuberante e la sua indisciplina. Quando Arya compie otto anni riceve dal fratello Robb un cucciolo di Lupo, che lei chiamerà Nymeria in onore di una principessa guerriera dei Rhoynar.

Arya Stark, chi è Maisie Williams?

Margaret Constance “Maisie” Williams interpreta il ruolo di Arya Stark nella saga Il Trono di Spade. Un’attrice britannica che nasce a Bristol il 15 aprile 1997. Studia arte dello spettacolo fin da piccola e il successo arriva molto presto, dal 2011 interpreta il ruolo di Arya. Questo è il suo primo ruolo in assoluto, e fin dalla prima stagione la ragazza riceve un riscontro positivo dal pubblico per la sua recitazione nella saga.

L’emittente televisiva HBO ha proposto la sua candidatura come miglior attrice non protagonista ai Premi Emmy 2012, dove vince. Maisie Williams è l’attrice più giovane ad aver vinto un premio del genere. Ma i premi non finiscono qui, nel 2013 arriva anche la nomination agli Young Artist Award. Sempre per il ruolo di Arya Stark la giovane attrice è candidata ai Premi Emmy 2016, sempre come miglior attrice non protagonista.

