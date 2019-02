Carmine Buschini è tra i giovani attori più promettenti nel panorama cinematografico italiano. Carmine è noto per aver interpretato il ruolo di Leo in Braccialetti Rossi, fiction italiana andata in onda su Rai Uno. È stata questa la sua prima vera esperienza televisiva che lo ha fatto conoscere al pubblico italiano e lo ha reso davvero famoso. Ma chi è Carmine Buschini?

Carmine Buschini, gli esordi e la carriera

Prima di diventare attore, Carmine Buschini è stato il volto di uno spot della Coca-Cola, andato in onda nel 2013. La sua vera carriera nel mondo della televisione ha inizio con la partecipazione alla fiction campione d’incassi Braccialetti Rossi, dove Carmine si fa conoscere al pubblico italiano. L’attore, nato nel 1996, ha solo 18 anni quando inizia a registrare le puntate della fiction. Il personaggio interpretato è quello di Leo, ovvero il capo gruppo che dona un braccialetto rosso a ogni nuovo arrivato. I braccialetti rossi sono il simbolo delle loro lotte, del gruppo e della loro amicizia.

In questa serie Carmine Buschini veste i panni di un ragazzo colpito da un tumore alla tibia, costretto in seguito ad amputare una gamba. Nonostante i problemi di salute Leo non si perde d’animo e continua a lottare e ad essere d’esempio per gli altri. La serie tv Braccialetti Rossi è andata in onda nel 2014 per la prima volta. La seconda stagione è andata in onda l’anno successivo con 5 episodi, mentre l’ultima stagione è del 2016 con 8 episodi.

Vita privata di Carmine Buschini

Carmine Buschini ha dichiarato recentemente di essere single e di non avere una fidanzata in questo momento. Molte delle sue fan hanno ipotizzato una relazione con Aurora Ruffino, che nella serie televisiva interpreta il ruolo di Cris. Carmine ha subito smentito la notizia affermando che tra i due c’è solo amicizia. L’attore per il momento sembra essere concentrato solo sul lavoro e sulla recitazione, ambito in cui vuole crescere e imparare il più possibile.

