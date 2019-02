Tyrion Lannister è un personaggio della saga fantasy medievale Il Trono di Spade, creata dallo scrittore statunitense George R. R. Martin. Tyrion è il terzogenito di lord Tywin Lannister e sua moglie Joanna, che morì quando lui nacque al momento del parto. Nella saga viene soprannominato “folletto” in quanto affetto da sindrome di nanismo. Nonostante i suoi difetti fisici, nel Trono di Spade Tyrion Lannister è un personaggio positivo e molto intelligente. Attenzione però a non farlo arrabbiare, perché sa essere anche molto cattivo con i nemici. Ecco chi è Tyrion Lannister. Tra i vari personaggi della saga figurano anche, Arya Stark,Sansa Stark e Jon Snow.

Tyrion Lannister, “il folletto” del Trono di Spade

Tyrion Lannister è uno dei personaggi più amati nella saga medievale Il Trono di Spade. Nasce nel 274º anno dopo la conquista del Continente Occidentale da parte di Aegon Targaryen il Conquistatore. Dal punto di vista estetico presenta diverse deformità, fronte sporgente, occhi asimmetrici e gambe corte. Nonostante questo è un personaggio positivo, intelligente e con un grande senso dell’umorismo.

Tyrion ha un grande cuore ed è sempre disposto ad aiutare gli altri, con i nemici però non ha pietà. Nella saga ha uno stile di vita un po’ sopra le righe, ama bere, stare in mezzo a tante donne e giocare d’azzardo. Soprannominato “Il Folletto” a causa del suo nanismo, Tyrion non ha buoni rapporti né col padre né con la sorella. A volte si sente un po’ emarginato e per questo motivo tende e stringere amicizia con chi ha un passato simile al suo. Per il suo 23° compleanno Tyrion Lannister riceve in regalo da suo fratello Jamie un cavallo.

Tyrion Lannister, chi è Peter Dinklage?

Il personaggio di Tyrion Lannister è interpretato dall’attore statunitense Peter Dinklage. Affetto da sindrome di nanismo, Peter è alto 1.35 cm. Studia arte drammatica e per sei anni lavora in una società informatica di elaborazione dati. Il debutto sul grande schermo avviene nel 1995 quando interpreta Tito in Si gira a Manhattan. Nel 2008 poi interpreta il nano Trumpkin in Le cronache di Narnia – Il principe Caspian. La vera fama arriva nel 2009 con il ruolo di Tyrion Lannister nel Trono di Spade, grazie al quale vince ben 3 premi Emmy e nel 2012 il Golden Globe come miglior attore non protagonista in una serie tv drammatica.

[Foto: www.stamparein3d.it]