Il film Come un gatto in tangenziale è uscito nelle sale cinematografiche a dicembre 2018 ed ha vinto tre Nastri d’Argento e ottenuto tre candidature ai David di Donatello. Ecco il cast e la trama della commedia del regista Riccardo Milani.

Come un gatto in tangenziale: il cast

La regia è di Riccardo Milani che ha partecipato anche alla sceneggiatura del film assieme a Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi. La fotografia è di Saverio Guarna, il montaggio di Patrizia Ceresani e le musiche di Andrea Guerra. Nel cast, oltre la Cortellesi, ci sono gli attori Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti, Antonio D’Ausilio, Claudio Amendola, Alice Maselli, Simone de Bianchi.

Come un gatto in tangenziale: la trama

Il film parla di un tema ampiamente trattato sul grande e piccolo schermo: quello dello scontro tra due categorie sociali diverse. Nella commedia è tornata a recitare insieme la coppia formata da Antonio Albanese e Paola Cortellesi. I due attori interpretano, rispettivamente, Giovanni e Monica. Lui è un’intellettuale pro-inclusione sociale e vive nel cuore di Roma mentre lei è un’ex cassiera di un supermercato e abita a Bastogi, quartiere periferico degradato della capitale. Entrambi si conoscono quando i loro figli si innamorano e decidono di fidanzarsi.

L’incontro di due mondi così distanti porta le due famiglie a entrare in conflitto, sebbene Giovanni abbia educato la figlia secondo i valori dell’uguaglianza sociale. I due genitori si pongono come unico obiettivo quello di far naufragare la storia dei loro figli. A tal fine iniziano a frequentarsi e a conoscere l’uno il mondo dell’altro. Una conoscenza che riserva non poche sorprese a Giovanni e Monica protagonisti del film Come un gatto in tangenziale.

(Foto: Estate Romana)