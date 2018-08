Giffoni Festival: ecco chi ha vinto

Con oltre 100 film in concorso, il festival Giffoni ha premiato anche quest’anno le migliore pellicole. Ecco chi ha vinto.

Giffoni Festival: chi ha vinto?

Al Giffoni Film Festival 2018 sono state presentate oltre 100 pellicole. I jurors, i ragazzi chiamati a “valutare” i film, anche quest’anno hanno scelto le opere migliori. Nella categoria Elements +3 ha portato a casa il premio “Ant”, firmato dalla regista tedesca Julia Ocker. Gli Elements +10 hanno premiato il film irlandese “Zoo”, ad opera di Colin McIvor. I Generator +13 hanno particolarmente apprezzato “The Crazy Heart”, anch’esso tedesco; i +16 hanno rivolto la loro preferenza a “Sadie“, dell’americana Mega Griffith. I Generators +18 hanno amato “Brothers, di Hanro Smitsman“.

Ben rappresentata anche l’Italia

Il Bel Paese, anche in questa edizione, non ha affatto sfigurato. “Otzi and the Mistery of Time” di Gabriele Pignotta ha vinto nella sezione Elements +6. L’opera può contare su un cast di primissimo ordine, nel quale figurano anche Alessandra Mastronardi e Vinicio Marchioni. La produzione della pellicola è affidata a One More Pictures e Rai Cinema e verrà distribuito nelle sale cinematografiche dal prossimo autunno.

Tanti gli ospiti famosi

Come di consueto, sono stati molti gli ospiti famosi che si sono presentati al Festival. Tra i musicisti impegnati Max Gazzè, Ermal Meta, Ultimo, Annalisa e Fabrizio Moro, ma non solo. Era presente anche lo chef e personaggio televisivo Alessandro Borghese e tanti, tanti altri.

Insomma, anche questa edizione del Giffoni film Festival ha soddisfatto. A tornare a casa felice non è stato solo chi ha vinto ma chiunque abbia avuto la possibilità di partecipare.

[foto: superguidatv.it]