Gomorra, il 29 marzo arriva la quarta stagione

Si avvicina il momento della quarta stagione della serie “Gomorra”, tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Dopo le ampie anticipazioni dei mesi scorsi, il 29 marzo farà il suo debutto in tv.

Ecco il trailer della quarta serie di “Gomorra”

“Gomorra” sarà trasmesso in esclusiva su Sky Atlantic ed è già disponibile il trailer, con tutti i personaggi protagonisti, tra cui soprattutto Genny (Salvatore Esposito), Valerio (Loris De Luna), Enzo (Arturo Muselli), Azzurra (Ivana Lotito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna).

Saranno 12 gli episodi della quarta stagione, prodotti da Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film. La direzione è stata affidata a Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Marco D’Amore, Enrico Rosati e Ciro Visco.

Nuovi equlibri criminali nella nuova stagione

D’Amore, in particolare, è colui che nelle scorse stagioni ha interpretato Ciro, adesso in prima linea con una diversa occupazione. Come già anticipato, in “Gomorra 4” sono diverse le novità che riguarderanno da molto vicino Genny Savastano e la sua famiglia e che attendono gli appassionati telespettatori della serie.

Dopo la morte di Ciro Di Marzio, infatti, gli equilibri sono sempre più incerti e la guerra tra cosche criminali sembra imminente. Fondamentale sarà comprendere i nuovi ruoli e le nuove alleanze che si verranno a creare a seguito degli scontri tra i clan. “Gomorra” è la serie tv in assoluto più seguita su Sky.

(Foto: www.tvserial.it)