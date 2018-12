Infinity è il servizio streaming di Mediaset che permette di accedere a un vasto catalogo pieno di film, serie TV e cartoni animati per tutte le età. Il punto di forza dello streaming di Infinity è il prezzo moderato (6.99€ al mese salvo promozioni) e l’ampia scelta di contenuti, che si adattano a tutti i gusti. Un servizio on-demand in abbonamento, che comprende sia cinema che produzioni televisive. I contenuti a noleggio invece possono essere acquistati singolarmente. Vediamo nello specifico come funziona l’abbonamento a Infinity.

Abbonamento Infinity: cosa comprende?

Infinity è il nuovo servizio streaming di Mediaset che offre un’ampia gamma di contenuti, dai cartoni animati alle serie TV. Nell’abbonamento infatti è compreso sia l’accesso al cinema on-demand che quello alle produzioni televisive. Con l’abbonamento base allo streaming Infinity si ha libero accesso a:

Cinema: oltre 5.000 titoli divisi per genere, dall’avventura al western, passando per il comico e le commedie,

Serie TV: alcune delle serie TV a stagione completa, sia già andate in onda sui canali Mediaset che di recente introduzione,

Fiction: tutti i cult delle produzioni Mediaset, con un forte accento al poliziesco,

Cartoni: dagli anime completi alle stagioni intere di alcuni fra i cartoni più amati di sempre,

Cinema Live: un canale in streaming con pellicole 24 ore su 24.

L’abbonamento a Infinity comprende anche una sezione Noleggio, dove è possibile acquistare film recenti a tariffa singola. I contenuti si possono visualizzare su Tv, Computer, Tablet e console. Ogni utente può associare un massimo di 5 dispositivi al proprio account.

Quando costa Mediaset Infinity?

Per poter accedere a Infinity, lo streaming di Mediaset, occorre sottoscrivere un abbonamento di 6,99€ al mese. Non c’è alcun tipo di vincolo per l’utente, che può disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Periodicamente vengono lanciate nuove promozioni, nel 2014 ad esempio c’è stata un’offerta che proponeva l’abbonamento a Infinity a 4,99€ al mese.

Lo streaming Infinity può essere provato gratuitamente per 15 giorni, al termine dei quali si potrà decidere se sottoscrivere l’abbonamento o meno. Il pagamento può essere effettuato con carte di credito, carte di debito o PayPal. È possibile pagare anche con Infinity Pass, un credito prepagato da acquistare online, nelle ricevitorie Sisal o nei negozi aderenti all’iniziativa.

[Foto: www.tecnoandroid.it]