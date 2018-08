In arrivo nelle sale cinematografiche il film su Kaiser, il più grande giocatore di calcio a non aver mai giocato una partita.

Arriva Kaiser, il film sul grande calciatore che non giocò mai

Carlos “Kaiser” Raposo è conosciuto per essere uno dei nomi più noti del calcio brasiliano. Peccato che, in più di 20 anni di carriera, non abbia mai giocato una singola partita. A lui e alla sua storia è stata dedicata la pellicola “Kaiser”. Nel film si racconta della vita “agonistica” e di quella privata. La sua carriera è stata una vera e propria truffa ai danni di alcuni dei più grandi e rispettati club brasiliani.

Nel film tante star raccontano la storia del Kaiser

Nella pellicola “Kaiser”, sono molti gli ex compagni di Raposo che raccontano aneddoti che lo riguardano. Tra loro figurano mostri sacri come Romario, Bebeto e Portaluppi. Nel film lo stesso protagonista arriva ad affermare “Le squadre che mi hanno ingaggiato hanno festeggiato due volte: quando sono arrivato e quando me ne sono andato”.

Come il Kaiser riuscì a buggerare tutti

Ma come faceva Carlos Raposo a farsi ingaggiare da queste grandi squadre? Semplice, diventando amico con i calciatori più famosi dell’epoca. In questo modo arrivavano contratti, spesso molto brevi, di circa sei mesi. Durante il periodo lavorativo, il finto calciatore si dava sempre malato o infortunato, così da poter saltare partite e allenamenti. In compenso, grazie agli stipendi, viveva una vita lussuosa, fatta di tanti soldi, ragazze, sfarzose stanze di hotel e locali alla moda.

Una vita al limite dell’inimmaginabile, dunque, che ha portato Raposo a diventare un nome imprescindibile del calcio. Una carriera fittizia, che ha portato un uomo a truffare alcune delle squadre più importanti di tutto il Sud America. Tutto questo e molto altro è raccontato in “Kaiser”, il film sul più grande giocatore che non ha mai giocato.