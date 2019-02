Oscar 2019: tutti i vincitori

Come da tradizione anche in questo primo scorcio di 2019 si è rinnovato l’appuntamento con la consegna dei Premi Oscar ai vincitori. L’evento ha avuto luogo nella notte tra domenica e lunedì al Dolby Theatre di Los Angeles.

Tanti nomi di prestigio agli Oscar 2019

L’Oscar per il miglior film è stato attribuito a “Green Book” mentre ha fatto incetta di Oscar il messicano Alfonso Cuarón, che si è aggiudicato L’Oscar per la regia, per la fotografia con la pellicola “Roma” e anche il premio per il miglior film straniero.

È stato decretato miglior attore, invece, Rami Malek in “Bohemian Rhapsody” mentre sul versante femminile come miglior attrice è salita in cima, un po’ a sorpresa, Olivia Colman per il film “La favorita” di Yorgos Lanthimos.

Oscar per miglior attrice non protagonista a Regina King, applaudita interprete in “Se la strada potesse parlare”. Oscar anche ad altri celebri artisti come Lady Gaga (ovviamente per la miglior canzone: “Shallow” di “A Star is Born”) e Spike Lee (per la sceneggiatura non originale di “BlacKkKlansman”).

Al film “Black Panther” sono andati i premi per costumi, scenografia e colonna sonora orginale (con Ludwig Goransson). Un riconoscimento prestigioso al noto studio cinematografico e televisivo californiano Marvel Studios.

Tutti i vincitori degli Oscar

Ma ecco di seguito gli altri Oscar: