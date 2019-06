Estate 2019, torna il Cinema all’aperto. Ecco le date in Italia.

Con l’arrivo dell’estate 2019 ritorna anche l’appuntamento con il Cinema all’aperto. Cosa c’è di più bello che passare una notte sotto le stelle davanti un bel film gratis? In moltissime città d’Italia ritorna l’appuntamento con il Cinema all’Aperto, come ad esempio Roma e Milano. A Roma ci sarà il solito appuntamento con i film sotto le stelle a Trastevere, ma non solo. Quest’anno saranno inaugurate altre zone, tra qui il cinema all’aperto di Talenti. Non mancano poi Bologna, Firenze e Napoli, con moltissime programmazioni anche sulla spiaggia. Vediamo tutte le date più importanti del Cinema all’Aperto in Italia per l’Estate 2019.

Cinema all’aperto Estate 2019, Roma e Milano

Il Cinema all’aperto a Milano di AriAnteo torna anche quest’anno nel Chiostro dell’Incoronata. La programmazione avrà inizio dal 1 Luglio al 31 Agosto 2019 ci saranno due mesi con moltissimi film, in più tante anteprime e nuove visioni. I biglietti si possono acquistare singolarmente oppure in formula abbonamento (10 spettacoli 39 euro). In caso di pioggia i film in programmazione vengono proposti alle 21.50 al chiuso presso Anteo Palazzo del Cinema. Il Cinema all’aperto in spiaggia all’idroscalo permette di assistere alla proiezione dei film comodamente seduti su sedie a sdraio. Ci saranno tanti classici del cinema italiano, da Alberto Sordi a Carlo Verdone, da Totò a Leonardo Pieraccioni, dai fratelli Vanzina a Paolo Virzì.

Per quanto riguarda invece il Cinema all’aperto a Roma, torna anche quest’anno l’appuntamento del Cinema in Piazza a Trastevere. Quest’anno ci saranno omaggi a Bernardo Bertolucci e Paolo Sorrentino. Ogni proiezione inizia alle 21.15 e sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. Tutti i film a Piazza San Cosimato sono totalmente gratuiti. La programmazione inizia il 1° Giugno e termina il 1° Agosto.

Cinema all’aperto Estate 2019, Bologna e Firenze

Il Cinema all’aperto a Bologna avrà luogo a Piazza Maggiore. Tra i film in calendario: Los Olvidados (I figli della violenza, 1950) di Luis Buñuel, Miracolo a Milano (1951) di Vittorio De Sica. Le Plaisir (Il piacere, 1952) di Max Ophüls, Easy Rider (1969) di Dennis Hopper, Roma (1972) di Federico Fellini, Apocalypse Now – Final Cut (1979-2019) di Francis Ford Coppola. The Piano (Lezioni di piano, 1993) di Jane Campion.

Il Cinema all’aperto di Firenze lancia la sua programmazione per l’estate 2019 con il Cinema Odeon. Ci saranno pellicole d’autore e documentari in lingua originale con sottotitoli. Ma anche tantissimi eventi, prime visioni e incontri con i registi. Il Cinema all’aperto di Firenze all’Odeon durerà fino al 21 Luglio.

