Kindle Unlimited gratis per 3 mesi, ecco come

Ecco come avere Kindle Unlimited gratisper 3 mesi. L’estate è uno dei momenti migliori per dedicarsi alla lettura di un buon libro e liberare la mente dallo stress quotidiano. Amazon ha riservato una promozione esclusiva a tutti i suoi clienti iscritti a Prime. L’offerta è valida dal 2 Luglio e terminerà il 31 luglio 2018, e permetterà a tutti gli utenti Prime di avere l’abbonamento gratuito a Kindle Unlimited per 3 mesi, e pagare la quota mensile di 9.99€ solo allo scadere del trimestre. A meno che non venga disattivato il servizio poco prima del rinnovo automatico mensile.

Le condizioni per avere Kindle Unlimited gratis per 3 mesi

Kindle Unlimited è un servizio riservato ai clienti Amazon Prime che permette di accedere a una libreria virtuale con migliaia di titoli, di cui più di 30.000 in lingua italiana. È possibile scaricare fino a 10 titoli per volta e leggerli sui dispositivi Amazon, Tablet e Pc utilizzando le applicazioni Kindle gratuite. Le condizioni per poter avere Kindle Unlimited gratis per 3 mesi sono le seguenti:

Essere registrati sul sito Amazon.it

Essere iscritti ad Amazon Prime

L’offerta promozionale Kindle Unlimited gratis 3 mesi è valida dal 00:00 a.m. del 2 luglio 2018 fino alle 11:59 p.m. del 31 luglio 2018

3 mesi è valida dal 00:00 a.m. del 2 luglio 2018 fino alle 11:59 p.m. del 31 luglio 2018 I clienti che sono già iscritti a Kindle Unlimited non possono usufruire dell’offerta

Dopo i 3 mesi gratuiti di Kindle Unlimited, il rinnovo prevede un costo di 9,99€ mensile

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni ed è limitata a un solo account Amazon Prime

L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento dal sito

Kindle Unlimited gratis per 3 mesi: i vantaggi di leggere sul Kindle

La promozione che permette di avere Kindle Unlimited gratis per 3 mesi è un’ottima occasione per avvicinarsi alla lettura in modo alternativo, sfruttando il digitale. Gli amanti della carta stampata sono sempre un po’ scettici sull’utilità degli e-book reader, ma alla fine molti di loro si sono dovuti ricredere. Il Kindle elimina l’affaticamento visivo perché ha un monitor retroilluminato che non danneggia la vista, a differenza di Pc e Tablet.

Inoltre, i libri occupano sempre molto spazio in casa, e per gli appassionati della lettura questo può diventare un problema. Il Kindle permette di avere un’intera libreria con centinaia di titoli sempre a portata di mano, senza il problema dello spazio. In ogni caso, leggere fa sempre bene perché arricchisce il nostro bagaglio culturale e amplia i nostri orizzonti. Tutti ottimi motivi per approfittare della promozione Kindle Unlimited gratis per 3 mesi.

[Foto: https://mashable.com]