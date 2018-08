Milano è la città dove si legge di più. La metropoli si conferma la prima città città che acquista più libri ed eBook su Amazon.it. E le altre città?

Le città dove si legge di più secondo Amazon.it

Amazon.it ha stilato la classifica tra le città che acquistano più libri e eBook. Sul podio troviamo anche Padova e Torino, in salita rispetto alla precedente graduatoria. Tra le città più “colte” figurano anche Cagliari e Bergamo. In caduta libera, e fuori dalla top 10, la città di Trieste.

Per il sesto anno consecutivo il noto portale di e-commerce ha, quindi, stilato la classifica delle città italiane che acquistano più libri. E’ stato preso in esame il numero di titoli in formato cartaceo e digitale acquistati dagli italiani su Amazon.it durante l’ultimo anno.

Ecco la Top 10 2018 delle città italiane che leggono di più:

Milano Padova Torino Bologna Roma Verona Firenze Trento Bergamo Cagliari

La classifica: il commento

Oltre alla vittoria di Milano, ed al podio di Padova e Torino (in salita di sei posizioni), è interessante leggere le altre posizioni di Amazon.it. Ai piedi del podio troviamo Bologna mentre a seguire c’è Roma. La capitale rappresenta la città più a Sud d’Italia. Verona e Firenze, entrambe in salite, precedono Trento, che si attesta all’ottavo posto, in perdita di tre posizioni. Bergamo e Cagliari, inveci, concludono i primi 10 la top 10.

Fuori dai radar, invece, Trieste che dal secondo posto dello scarso anno precipita all’attuale quattordicesima posizione. Forlì, Bari e Reggio Calabria chiudono la classifica.

Milano e Trieste, invece, si riconfermano le regine indiscusse tra le città dove si predilige l’ebook. A seguire troviamo le altre contendenti:

Padova

Trento

Cagliari

Bolzano

Verona

Bologna

Vicenza

Udine

I titoli più letti

“Storie della buonanotte per bambine ribelli” di Francesca Cavallo ed Elena Favilli rimane il libro cartaceo preferito dagli italiani in ben 29 città. A seguire troviamo “Un lord da conquistare” di Virginia Dellamore, preferito in “appena” 28 città.

Tra i libri preferiti su Amazon.it in formato digitale, invece, “Storie della buonanotte per bambine ribelli” conduce la classifica seguito da “Torto marcio” (Le avventure di Carlo Monterossi) di Alessandro Robecchi e da “Il maestro delle ombre” di Donato Carrisi.