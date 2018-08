Libri per bambini? Ecco i bestseller

Anche i bambini amano leggere, e soprattutto leggere fa bene a loro. Per questo motivo abbiamo raccolto una lista dei bestseller di libri per bambini, per invogliarli a leggere o arricchire la loro libreria.

Harry Potter e la Pietra Filosofale

Vale davvero la pena acquistare questo bestseller, uno dei libri per bambini più famoso di sempre. Un vero e proprio pezzo da collezione, un modo per immergersi nel mondo fantastico di Harry Potter, un ragazzo normale, o che almeno è convinto di esserlo. A volte il ragazzo provoca strani fenomeni, come farsi ricrescere i capelli inesorabilmente tagliati dai perfidi zii. Vive con loro al numero 4 di Privet Drive, una strada di periferia come tante, dove non succede mai nulla fuori dall’ordinario. Finché un giorno, poco prima del suo undicesimo compleanno, riceve una misteriosa lettera che gli rivela la sua vera natura: Harry è un mago e la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts è pronta ad accoglierlo.

Disney: le più belle fiabe

Quando parliamo di libri per bambini, le fiabe non possono mancare. Un vero bestseller da leggere tutto d’un fiato, arricchito con tante illustrazioni. Al suo interno contiene dieci tra le più belle storie classiche Disney illustrate a colori, con uno stile pittorico ed elegante. Pinocchio, Il Libro della Giungla. La bella e la bestia, il Re Leone, Alla ricerca di Nemo, Lilli e il Vagabondo e Bambi. Questi sono alcuni dei titoli delle fiabe più belle racchiuse in questo libro.

Storie della buonanotte per bambine ribelli

Un bestseller che si rivolge ai bambini ribelli di tutto il mondo. Un libro che stimola a sognare in grande, a puntare più in alto e a lottare con più energia. Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi Montalcini a Frida Kalo, da Margherita Hack a Michelle Obama, sono 100 le donne raccontate in queste pagine e illustrate da 60 illustratrici provenienti da tutto il mondo. 100 esempi di forza e coraggio al femminile, per tutte le donne, grandi e piccole, che puntano sempre in alto. 100 donne straordinarie che hanno cambiato il mondo, 100 favole per un libro per bambini che fa sognare in grande!

Oliver Twist

Uno dei libri per bambini più letto al mondo. Ambientato in una Londra cinica e indifferente, dove il piccolo Oliver cresce tra miseria e sofferenze. Dopo mille colpi di scena il ragazzo scoprirà le sue vere origini e farà finalmente i conti con una tragica storia familiare. Ma la lotta per superare rischi e pericoli quotidiani, per districarsi tra il bene e il male, premia sempre chi sceglie di vivere onestamente. Un libro intramontabile da avere nella libreria dei più piccoli.

Offerta Oliver Twist Charles Dickens

Editore: Feltrinelli

Copertina flessibile: 538 pagine

Per questo mi chiamo Giovanni

Il libro racconta la storia di Giovanni, un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una giornata speciale da trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto, padre e figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave, s’intreccia al presente di una città che lotta per cambiare. Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte: la mafia c’è anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei compagni di classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi. Anche se ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze. Con la prefazione di Maria Falcone e un’intervista all’autore. Età di lettura di questo libro per bambini: da 8 anni.

Le più belle storie estive a fumetti

I personaggi del mondo Disney racchiusi in un libro per bambini che illustra le più belle storie a fumetti dedicate all’estate. Un vero e proprio bestseller per gli amanti dei fumetti e delle storie Disney. Perfetto anche da acquistare in formato Kindle e farlo leggere ai più piccoli da Tablet o smartphone, magari in viaggio o in macchina quando si annoiano. Un libro adatto per grandi e piccoli, tante storie divertenti da leggere e sfogliare, da tramandare di generazione in generazione.

