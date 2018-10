Ecco i libri più letti su Amazon.it. Difficile comprendere in anticipo quali siano i titoli più amati dagli italiani. Tuttavia, la piattaforma italiana ci fornisce uno spaccato generale su cosa piace ai lettori “accaniti” e non solo.

Libri più letti su Amazon.it: la classifica

Di seguito, i tre titoli più apprezzati per genere che rientrano all’interno dei Libri più letti su Amazon.it:

– Cucina: La dieta della longevità. Dallo scienziato che ha rivoluzionato la ricerca su staminali e invecchiamento, la dieta mima-digiuno per vivere sani fino a 110 anni; Fatto in casa da Benedetta. Torte, primi sfiziosi, stuzzichini… le ricette più golose del web; Estratti di frutta e verdura per le 4 stagioni

– Benessere: La grande via. Alimentazione, movimento, meditazione per una lunga vita felice, sana e creativa; L’età dello tsunami. Come sopravvivere a un figlio pre-adolescente; Il linguaggio segreto dei neonati.

– Viaggi: L’orizzonte ogni giorno un pò più in là: Il giro del mondo in 1000 giorni senza aerei; Appia; Lonely Planet Giappone

– Fai da te/ passioni/ hobby: Bobbi Brown Makeup Manual: For Everyone from Beginner to Pro; Storia di Brescia. Dalle origini ai giorni nostri

Altri titoli

Continua la nostra disamina libridei libri più letti su Amazon.it. Ecco gli altri generi:

– Non-fiction: Storie della buonanotte per bambine ribelli; Il maestro delle ombre; La ragazza perfetta (eNewton Narrativa)

– Economia e finanza: Codice Montemagno. Diventa imprenditore di te stesso grazie al digital; Together is Better: A Little Book of Inspiration; Macroeconomia. Una prospettiva europea.

– Fantascienza e fantasy: 3 titoli della saga de “Il Signore degli Anelli” occupano le prime 3 posizioni (La compagnia dell’anello. Il Signore degli anelli: 1; Le due torri. Il signore degli anelli: 2; Il Signore degli anelli: Il ritorno del Re: 3) seguiti da Un oscuro scrutare di Philip K. Dick e Boundless. Dark Gravity di Gianlorenzo Casini.

– Romanzi rosa: Un lord da conquistare; La figlia del mercante di seta (eNewton Narrativa); RED – Il Leviatano