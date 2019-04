Salone del Libro 2019, le novità

Programma nuovo di zecca e di grande appeal per l’edizione numero 32 del Salone del Libro di Torino, che si terrà dal 9 al 13 maggio. Tema della prestigiosa iniziativa tanto attesa dal mondo della cultura italiano e non solo sarà ‘Il gioco del mondo’.

Salone del Libro 2019, eventi per tutti i gusti

Un titolo che, nelle intenzioni di chi l’ha ideato, inneggia alla vita, alla pace e all’unità dei popoli. “Altre manifestazioni di questa portata non esistono (fonte www.ansa.it)”, ha evidenziato il direttore editoriale del Salone del Libro Nicola Lagioia.

Ma andiamo a scoprire le novità 2019 della kermesse culturale, destinate ad un pubblico di tutti i gusti e di tutte le età. Una scelta non casuale degli organizzatori e indirizzata proprio al dialogo tra le diverse generazioni.

In quest’ottica saranno protagonisti importantissimi esponenti della letteratura mondiale, della cultura e ospiti illustri come Fernando Savater (terrà una lectio sull’Europa nella serata inaugurale), il Nobel per la letteratura 1986 Wole Soyinka, Colum McCann, Camilla Lackberg, Luis Sepulveda, Giancarlo Di Cataldo, Josè Munoz e anche Lorenzo Cherubini, in arte ‘Jovanotti’, che parlerà di scrittori e libri.

Salone del Libro 2019, ospiti e musica

In ambito letterario, il Salone del Libro 2019 offrirà un grande omaggio a Primo Levi con una sezione interamente dedicata a lui oltre all’incontro con i finalisti del Premio Strega Europa: Catherine Dunne, David Diop, Robert Menasse, Jeanne de Salzman e Leonard Feijffer.

Ci sarà anche il grande conduttore televisivo Pippo Baudo. La lingua protagonista di questa edizione del Salone del Libro di Torino sarà lo spagnolo nell’ambito di un calendario di eventi allestito in collaborazione con L’Instituto Cervantes e gli Istituti italiani di cultura di Madrid e Buenos Aires.

Ma non sarà solo il libro l’indiscusso protagonista della manifestazione bensì anche la musica, il fumetto e il cinema con ospiri come Achille Lauro, Frankie Hi-nrg Mc e Danny Goldberg. Un menù, insomma, ricco e gustoso.

(Foto: www.illibraio.it)