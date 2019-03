Bl4ir – Me Llama: audio e testo

Il nascente talento musicale del rapper Ivan Granatino ha trovato ulteriore espressione con il suo nuovo singolo “Me Llama”, inciso assieme a Bl4ir e già presente sul mercato dal primo marzo.

Il nuovo singolo di Granatino e Bl4ir Me Llama

Il giovane Granatino, 35 anni originario di Caserta, predilige la musica napoletana di cui è grande appassionato divenendo un suo interprete sulle orme del padre.

Accostandosi a questo genere musicale che l’ha portato adesso alla produzione in coppia con Bl4ir, del nuovo brano “Me Llama”, Granatino è sempre più vicino al rock e all’hip-pop.

Ma non solo perché nel suo carnet stilistico c’è anche il rock, la dance, l’r&b e, negli anni, ha collaborato con con artisti importanti come D-Ross, Club Dogo, Clementino, Luchè e il produttore Franco Ricciardi.

Nel 2014 si è fatto conoscere e apprezzare partecipando al fromat televisivo “The Voice of Italy”.

Il testo completo di Me Llama

Ecco il testo della canzone “Me Llama”:

Quann nun m fir e parlà

e nun teng suonn sto cca

chius ind a machin a vint all’or

tutt a nuttat.

Io non l’ho mai capito

porque esta’ me llama papito

sono andato per via Porto Rico

voglio pensi no che sia sparito

Eh, eh!

Nun mport sij a mij pccrè

so sicur e me e tu o saij pcchè

nun piens a sti sord a sti bors e cartier

c stiv ra primm t insiem cu mme.

Non ho mai capito come fai

aropp fatt ammor t n vaij

nun agg capit comm torn a cas

tutt n’ammurrat.

Mi de te non mi parla

però poi la notte me llama

bebecita dice que me ama

tra me e te non so chi più chi è che sbaglia

Eh, eh!

Mi di te non mi parla

però poi la notte me llama

bebecita dice que me ama

tra me e te non so chi più chi è che sbaglia

Eh, eh!

Tu nun può capì nun dorm maij

fin e seij a matin nun m saij

perchè gir gir e nun m fir.

Mo nun sacc manc cchiù song

m scet e nun t pens no sacc pcchè

so cagnat o saij ra chillu juorn

chillu juorn t scurdast e me.

Nun m chier cchiù se è tutt appost

t chiammav e nun me maij rispost

m vuò ben o no

chest’ammor nun è cosa nostr

m vuò ben o no

nun è cosa nostr.

Mi di te non mi parla

però poi la notte me llama

bebecita dice que me ama

tra me e te non so chi più chi è che sbaglia

Eh, eh!

Mi di te non mi parla

però poi la notte me llama

bebecita dice que me ama

tra me e te non so chi più chi è che sbaglia

Eh, eh!

Sai che se sto con te sto sempre bene con me

da quando manchi tu non è lo stesso baby

m mancn ne mumemnt ca passav cu tte

scinn già stong abbasc nnè.

Mi di te non mi parla

però poi la notte me llama

bebecita dice que me ama

tra me e te non so chi più chi è che sbaglia

Eh!

Mi di te non mi parla

però poi la notte me llama

bebecita dice que me ama

tra me e te non so chi più chi è che sbaglia

Eh, eh!

Bl4ir

Granatino

esto’ bebecita no me ama.

(Foto: www.nuovecanzoni.com)