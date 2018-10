Chi è Salmo? Le cose da sapere

In molti si chiedono chi è Salmo? Si tratta dello pseudonimo di Maurizio Pisciottu, un rapper e produttore italiano molto apprezzato dal pubblico.

Salmo, le cose da sapere

Sulla scena rap Salmo è uno dei protagonisti indiscussi, nonostante questo lui lavora più come outsider. Ha iniziato la sua carriera dal basso, ma nel giro di poco si è fatto apprezzate da tanti divenendo molto famoso. Amante del cinema, spesso protagonista delle sue canzoni e della musica hardcore, metal, rock e punk ha collaborato con pochi artisti, tipo Jovanotti. Ha iniziato aprendo diversi concerti del famoso cantante italiano ed ha finito con il curare la regia di alcuni videoclip ma la loro amicizia era antecedente al rapporto lavorativo.

Una delle sue caratteristiche è quella di non ridere mai e di non apprezzare molto la vita pubblica. Lo si vede poco e comunque sempre rigorosamente serio. Nel 2017 ha esordito anche in campo discografico. Ad oggi ha realizzato 5 album come solista e 6 con altri gruppi musicali. Il suo nome d’arte deriva da Salmon Le Bon ovvero Simon Le Bon famoso cantante dei Duran Duran. La sua musica è veramente molto particolare, i testi non piuttosto vaghi e spaziano in ogni ambito ma anche la musica. Infatti Salmo è un valido produttore e riesce egregiamente anche all’interno dello stesso disco a cambiare tutto senza forzature.

Il successo

I suoi album in Italia hanno avuto estremo successo. Ha ricevuto infatti disco d’oro e di platino con l’album Hellvisback che ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI Album. Il 21 settembre è uscito il suo ultimo singolo 90min che anticipa l’album che sarà presentato il 16 dicembre al PalaLottomatica di Roma dal titolo ‘Playlist’.

Il suo successo è palese, i suoi canali social sono una fucina di follower, Salmo è una vera star. Tra le sue canzoni più amate 1984, 90 min, Estate dimmerda e ancora L’alba, Farway. Fin da piccolo ha sviluppato un legame profondo con suo fratello Sebastiano. Salmo è legato molto anche alla sua famiglia ed è fidanzato con la giovanissima Greta Menardo, campionessa di kitesurf freestyle.

Il rapper ha composto la sua prima canzone a soli 13 anni e oggi continua la sua carriera in ascesa. Salmo ha conquistato il grande pubblico ed è sempre in vetta alle classifiche con i suoi album.

