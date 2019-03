Ancora il rap protagonista di questi primi tre mesi del 2019 come genere tra i più seguiti e ascoltati. Dopo “Me Llama”, “Love me” e “Fuoco”, c’è un altro nuovo brano che sta riscuotendo molto successo con il suo mix di musica e testo: “Dio benedica il reggaeton” di Fred De Palma.

Musica e testo di successo per “Dio benedica il reggaeton”

La canzone “Dio benedica il reggaeton” è stata realizzata dal rapper torinese in collaborazione con Baby K, e non è la prima volta che i due lavorano insieme. Hanno, infatti, già avuto modo di produrre nuovi spunti artistici con “Kiss Kiss Bang Bang”.

Fred De Palma, pseudonimo di Federico Palana, è noto al grande pubblico soprattutto per “D’Estate non vale”, che è stato uno dei tormentoni della scorsa stagione estiva. Ma lui è attivo sulla scena musicale dal 2007.

Nel 2010 ha sottoscritto il primo contratto con la Trumen Records e l’anno successivo è stato protagonista vincente dello Zelig Urban Talent. A partire dal 2012 ha preferito continuare la sua carriera come solista pubblicando quattro album tra il 2012 e il 2017.

Il testo di “Dio benedica il reggaeton”

Di seguito il testo completo della sua ultima canzone “Dio benedica il reggaeton”:

Reggae, reggae, reggaeton, we, we, eh

Dio benedica il reggaeton

Tutti i miei amici e la Patron, yeah

Non faccio festa, faccio show

Yo no soy bueno, mami

Spero che Dio guardi

E benedica il reggaeton

Tutti i miei amici e la Patron, yeah

Non faccio festa, faccio show

Yo no soy bueno, mami

Spero che Dio guardi

E benedica il reggaeton

E tutte ste tipe che lo muovono

Balla su di me che sono comodo

Bevo ste bottiglie baby che sembrano un molotov

Non chiedermi dove siamo perché non lo so

Ehi, tu stai in casa triste io faccio in casa threesome

Tu non le hai mai viste, frate il paradiso

Ero qui con troppe fighe per poterle contare

Il mio cellulare è più un cellulharem

Quando mi conosci pensi, “Che tipo”

Ma dopo due tequila già pensi, “Che mito”

Mentre me la faccio lei dice, “Que rico,

Papi, que rico”

E spero che Dio benedica il reggaeton

Tutti i miei amici e la Patron, yeah

Non faccio festa, faccio show

Yo no soy bueno, mami

E spero che Dio guardi

E benedica il reggaeton

Tutti i miei amici e la Patron, yeah

Non faccio festa, faccio show

Yo no soy bueno, mami

E spero che Dio guardi

E benedica il reggaeton

Questa notte io lo chiamo “Papi”

Solo perché non so come si chiama

‘Sta tequila aspetto che ci scaldi

Fa quaranta gradi, ci infiamma

Qui non si respira, dai facciamo bocca a bocca

Con lei fai il tuca tuca, con me fai il tocca tocca

La tipa che ti gira intorno fa il gioco dell’oca

Per te non ci sto sotto, stanotte ti sto sopra

Quando mi incontri pensi, “Che tipa”

Ma dopo due tequila già pensi, “Maldita”

Quanto mi diverto, papi che vita

Papi che vita

E spero che Dio benedica il reggaeton

Tutti i miei amici e la Patron, yeah

Non faccio festa, faccio show

Yo no soy bueno, mami

Spero che Dio guardie

E benedica il reggaeton

Tutti i miei amici e la Patron, yeah

Non faccio festa, faccio show

Yo no soy bueno, mami

Spero che Dio guardi me

FDP

LK Love King, ehi, we we

(Foto: www.soundsblog.it)