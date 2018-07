Faccio quello che voglio, canzone di Rovazzi

Faccio quello che voglio. E’ questo il titolo del nuovo singolo di Simone Rovazzi. Lo scorso 13 luglio è uscito il nuovo singolo del cantante, autore già di vari tormentoni musicali. Si prospetta già essere un successo.

Faccio quello che voglio, il nuovo successo di Rovazzi

Fabio Rovazzi ha pubblicato il nuovo singolo Faccio quello che voglio. Non poteva esserci un’estate senza che sfornasse un tormentone da sentire sulle spiagge, in discoteca o durante le serate di musica. Dal titolo già si capisce che rispecchia molto il suo stile ribelle e anticonformista. Questa volta nell’incisione del pezzo si contano anche artisti molto noti come Al Bano, Nek ed Emma Marrone.

Con questo singolo, intitolato Faccio quello che voglio, affronta il tema dell’imitazione di modelli imposti che a volte sono del tutto sbagliati. Il video è entusiasmante e si presenta nuovamente con Gianni Morandi che svela a Rovazzi che tutti gli artisti hanno paura di perdere la loro creatività. E gli rivela l’esistenza di un caveau contenente delle pozioni magiche per il talento. Allora scatta il piano. Rovazzi tenta il furto trovandosi inseguito dalla polizia a sirene spiegate e con un finale inaspettato.

Una bella storia

Una storia divertente quella raccontata nel nuovo singolo Faccio quello che voglio. Sorprende per la leggerezza con cui vengono invece affrontati temi importanti. Tra questi l’illegalità praticata dai furbetti per superare altri e raggiungere il potere, senza averne il merito. La ricerca della notorietà diventa il leit motiv della canzone.

Altri tre cantautori lo affiancano nel video: Al Bano, Nek ed Emma. Altri vip hanno mostrato molto interesse alla storia scritta da Rovazzi. Tra questi Eros Ramazotti, Flavio Briatore, Massimo Boldi, Rita Pavone, Carlo Cracco e Diletta Leotta. Loro prendono parte ad un comico siparietto, tutta da vedere nel video in cui interpretano se stessi. Tutti coloro che hanno partecipato hanno mostrato un grande interesse sia per un genere di musica nuovo e geniale. Ed anche per il fatto di lavorare con un artista molto creativo e fuori dagli schemi.

Il disco è già diventato un grande successo, destinato ad aumentare. Il singolo viene passato in onda da tutte le radio e ha avuto un piacevole riscontro tra i fan.

[Foto: Youtube]