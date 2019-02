Festival di Sanremo 2019, classifica provvisoria. Riassunto prima serata

La febbrile attesa per l’inizio del Festival di Sanremo edizione 2019 finisce poco dopo le 20:45 quando la sigla dell’Eurovisione toglie i veli al celebre palco dell’Ariston addobbato a festa. Entrano subito in scena i tre assoluti protagonisti scendendo dalla famosa scalinata: Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Sorprende sempre Loredana Bertè

Il primo cantante in gara al Festival di Sanremo è Francesco Renga che rompe il ghiaccio. Poi è il turno dell’inedito binomio Livio Cori e Nino D’Angelo che si esibiscono in una performance piuttosto inusuale per l’intramontabile Nino. Dopo di loro è Nek a rubare la scena con il suo consueto carico di energia e dinamismo.

Al cantante di Sassuolo subentrano i “The Zen Circus” con una canzone che rimanda a temi di attualità e politica e “Il Volo” ma da casa l’audio dei brani non è proprio perfetto e sui social impazzano le lamentele e i commenti negativi. A sorprendere davvero tutti è la performance della sempreverde Loredana Bertè, attualissima e costantemente “sul pezzo” sia sul piano musicale che su quello del look, che rispecchia la sua natura ardente e appassionata.

Molto interessante anche l’esibizione di Daniele Silvestri con un brano che fa parlare un adolescente di 16 anni. Una ventata di freschezza giunge da Shade e Federica Carta mentre fa sempre un buon effetto ritmico e visivo la prestazione di Paola Turci.

I tre conduttori ancora un po’ ingessati

Arriva poi il turno dell’atteso Francesco Motta, fidanzato di Carolina Crescentini con “Dov’è l’Italia, mi sono perso”. A seguire la gaffe di Virginia Raffaele sul look di Claudio Bisio che paragona a quello dei Casamonica proseguendo con un infelice “Salutiamo i Casamonica (fonte www.ilfattoquotidiano.it)”.

Tra una canzone e l’altra i tre conduttori animano la serata ma il loro incedere in questa prima serata del Festival di Sanremo sembra ancora un po’ ingessato e timido.

A ridare un pò di carica ci pensa Patty Pravo in coppia con Briga, esibizione condita dall’imitazione di Virginia Raffaele. Il momento più toccante della serata è sicuramente l’omaggio di Claudio Baglioni al compianto Fabrizio Frizzi che proprio ieri avrebbe compiuto 61 anni.

Sullo schermo appare una sua gigantografia con le braccia allargate e Baglioni aggiunge: “Lo voglio ricordare così, come Modugno quando canta Volare (fonte www.ilmessaggero.it)”. Dopo questa fase è il momento di Simone Cristicchi, Giorgia ed Achille Lauro che precedono Arisa e i Negrita che cantano dei porti chiusi, tanto per far “piacere” a Salvini.

Il ritorno di Pierfrancesco Favino

Sui social scoppia la polemica dell’artista Alessandro D’Aquilia che accusa Sanremo di plagiare i suoi Ritratti senza Volto. E tra un siparietto del duo Baglioni-Raffaele sull’età del primo c’è anche l’omaggio al Quartetto Cetra fatto assieme a Claudio Santamaria.

È il turno poi di Ghemon, Einar, di Ex-Otago, Anna Tatangelo, Irama, Nigiotti e, infine, di Mahmood. Tra i super ospiti spicca, senza dubbio, Andrea Bocelli che si esibisce sull’Ariston assieme al figlio Matteo, a 25 anni dal suo debutto.

C’è anche la performance di Pierfrancesco Favino che ruba la scena a Bisio, come la Raffaele ancora un po’ ingessato, tranne che nel suo monologo con l’esilarante battuta sugli immigrati dal famoso brano di Baglioni “Passerotto non andare via”.

Classifica provvisoria

Questa la classifica provvisoria della prima serata nell’area blu dei migliori:

Ultimo

Loredana Bertè

Daniele Silvestri

Irama

Francesco Renga

Il Volo

Nek

Simone Cristicchi

Enrico Nigiotti

Federica Carta e Shade

Boomdabash

Negrita

Anna Tatangelo

Patty Pravo e Briga

Arisa

Paola Turci

Mahmood

Achille Lauro

Nino D’Angelo con Livio Cori

Einar

Motta

Ex-Otago

Zen Circus

Ghemon.

Dopo la seconda serata del Festival di Sanremo, inizia a delinearsi meglio la classifica che porterà alla vittoria finale. Ecco come è la classifica provvisoria dopo la seconda serata del Festival.

(Foto: www.rollingstone.it)