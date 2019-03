Fuoco, la nuova canzone di Astol. Il testo

Il giovane rapper Astol torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo appena uscito. Si chiama “Fuoco” ed è un brano che colpisce per essere piuttosto diretto e orecchiabile.

La canzone “Fuoco” è stata scritta dallo stesso Astol assieme a Daniel Piccirillo con la produzione di Simone Borrelli.

Nato nel 1995 a Parete (Caserta), 23 anni, Pasquale Giannetti in arte Astol si è trasferito da alcuni anni a Roma e il suo stile sta riscuotendo molto successo, sia sui social che da critici e addetti ai lavori. Tanto che per molti può rappresentare una promessa del rap italiano.

Il momento di lancio, per lui, è stato nel 2013 con la condivisione su Youtube delle sue prime canzoni. Da quel momento in poi i video delle musiche del rapper campano sono diventati quasi virali.

Tra i suoi brani spiccano titoli come “Lupin”, “Sorridi” e “Dimenticarti”. “Fuoco” va ad aggiungersi ad altre due canzoni dello stesso genere confezionate ultimamente da altri artisti italiani, che stanno facendo schizzare in alto gli ascolti.

Si tratta di “Me Llama” inciso dal duo Bl4ir-Ivano Granatino e di “Love me” di Poli ok.

Ma ecco, di seguito, il testo e il video di “Fuoco”:

È solo un gioco

però che gioco

baby quando ti avvicini

fuoco, fuoco.

Ti scrivo quanto ti manco e… rispondi

più o meno quanto io manco a te

in due secondi sale la voglia di giocare

e di ricominciare, fino a farsi male o bruciarsi un po’

ricordo le stelle, il tuo sorriso, il profumo della tua pelle

quello sguardo che hai solo tu, quel tuo fare da ribelle

però baci dolcemente, fumo e non capisco niente

a luci spente noi è un fuoco che si accende.

Da quando ti ho vista ho un film in testa e sei la protagonista

è che mi piaci e non era previsto, io non resisto.

Prendi da bere, fammi ballare, se vuoi fumare ho già tutto qui

baciami come sai fare tu, come se fosse l’ultima volta

muoviti ancora, non ti fermare, lasciati andare e dimmi di si

la mia vita è come una serie e tu sei l’episodio da rivedere.

È solo un gioco

però che gioco

baby quando ti avvicini è

fuoco, fuoco

fuoco, fuoco.

Dimmi come faccio se poi voglio entrare

dimmi come faccio se poi non fa male

sto bussando da mezzora quindi fammi entrare

sto bussando da mezzora alla porta del cuore

ma tu non mi aprir, fumo le cartine baby

a me non mentire che ti so capire baby

e vorrei sempre di più, di più, di più

e fare sempre di più, di più, di più

baby non m’importa tanto, che da giorni tu sei in fissa e lo so da tanto

che sei in fissa per me, per me, per me

ma la mia fissa è per tre, per tre, per tre.

Da quando ti ho vista ho un film in testa e sei la protagonista

è che mi piaci e non era previsto, e non resisto.

Prendi da bere, fammi ballare, se vuoi fumare ho già tutto qui

baciami come sai fare tu, come se fosse l’ultima volta

muoviti ancora, non ti fermare, lasciati andare e dimmi di si

la mia vita è come una serie e tu sei l’episodio da rivedere.

È solo un gioco

però che gioco

baby quando ti avvicini è

fuoco, fuoco

fuoco, fuoco.

È solo un gioco

però che gioco

baby quando ti avvicini è

fuoco, fuoco

fuoco, fuoco.

(Foto: www.myvalley.it)