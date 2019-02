Giuliano Sangiorgi dei Negramaro: la confessione d’amicizia

Il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale avrebbe smesso di cantare se Lele non si fosse ripreso.

Giuliano Sangiorgi e la confessione d’amicizia a Lele

Che i Negramaro siano una delle band più note e amate del panorama musicale nostrano non è cosa nuova. Il gruppo ha raccolto consensi di pubblico e critica negli ultimi anni, diventando uno dei nomi più importanti. La notizia che Lele Spedicato fosse stato colpito da un ictus aveva gettato nello sconforto molti, incluso Giuliano Sangiorgi. Il cantante della band, infatti, è arrivato addirittura a pensare di terminare la sua carriera, se il suo amico non fosse guarito.

Le parole di Giuliano nei confronti di Lele

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante pugliese ha dichiarato “Se Lele non fosse tornato dal buio avrei smesso di cantare, perché tutto è nato quando lui era solo un ragazzo e aveva negli occhi una luce, una fame e una voglia che non ho più rivisto in nessun altro. Senza Lele non avrei più continuato a stare su un palco”. Una vera e propria dichiarazione di amicizia incondizionata, che sottolinea ancor di più il rapporto stretto tra i componenti dei Negramaro.

Il buio è ormai alle spalle

Non c’è da disperare dunque. Nonostante Giuliano avesse valutato di terminare la sua carriera, i fantasmi sono ormai alle spalle. La piena ripresa di Lele Spedicato ha dato nuova linfa e nuova energia al gruppo, che ha anche confermato il tour che comincerà il 14 febbraio nella cornice di Rimini.

