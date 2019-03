Love me di Poli ok. Il testo

Una delle canzoni più ascoltate del momento è sicuramente “Love me” di Poli ok, che sta riscuotendo notevole successo tra i più giovani.

Il testo di “Love me” di Poli ok

Ecco il testo completo del brano musicale “Love me” di Poli ok :

Amore, ti chiamo amore. Pure quando litighiamo e non parlo per ore.Ti giuro mi incanto quando mi fisso a guardare. I tuoi occhi immensi dove non trovo un confine. Dici sono bipolare, un po’ mi faccio schifo. Se penso alle lacrime che ti bagnano il viso (ok).Io e te inferno e paradiso, sì. Scendevi piangendo ma salivi col sorriso.

Allora scusami se sono così.

Un amore troppo grande per noi troppo piccoli.

Un amore che ci cambia mentre noi restiamo qui.

A dire che cambieremo ma sai che non è così.

Allora per favore guardami sì guardami negli occhi.

Dì che fai sul serio e mi pensi tutte le notti.

Lo sai che ci credo, non tornerei indietro.

Quando sto con te quello che ho intorno non lo vedo, no.

Lo sai non lo vedo.

Io prima di te.

Non ne sapevo niente di cos’è l’amore.

Non avrei trovato manco le parole.

Adesso guardami, te le riesco a cantare.

Sì, però va tutto male.

Sì, però va tutto male.

Sì, però va tutto male.

Sì, però va tutto male.

Io testardo non mi piego.

Per farti cambiare capace che prima o poi ti perdo.

Sì però di fianco a te per mano sempre ogni momento.

Ovunque vado non ti lascio mai, ti tengo.

Come nuvole col vento, sì.

Scusami se sono così.

Un amore troppo grande per noi troppo piccoli.

Un amore che ci cambia mentre noi restiamo qui.

A dire che cambieremo ma sai che non è così.

Allora per favore guardami, sì guardami negli occhi.

Dì che fai sul serio e mi pensi tutte le notti.

Lo sai che ci credo, non tornerei indietro.

Quando sto con te quello che ho intorno non lo vedo, no.

Lo sai non lo vedo.

Ti chiamo amore.

Pure quando ci ammazziamo noi ci amiamo uguale.

Dopo la tempesta tanto ri-esce sempre il sole.

Perciò baby resta con me.

No, non te ne andare, no.

No, non te ne andare.

