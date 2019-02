Nadia Toffa scopre la musica, nella duplice veste di autrice e cantante.

La “Iena” è uscita momentaneamente dagli studi di Mediaset svestendo le ormai storiche giacca, camicia e cravatta di tarantiniana memoria. Infatti, la bionda giornalista e conduttricede “Le Iene” è entrata in una sala di incisione, indossando un abito colorato. La donna, tanto sfortunata quanto combattiva davanti alla grave malattia che l’ha colpita, ha scritto e cantato “Diamante Briciola”.

“Parleremo senza parole, vivremo per davvero. Stringila forte, non farla andare via, anche se non sarai mia, è un diamante briciola”. Ma anche “E rimase in silenzio come un’emozione, con le lacrime agli occhi pieni di sorrisi. Parleremo senza parole, vivremo per davvero, dove sempre ovunque, in un angolo di eternità”.

“Buongiorno amici cari! Ho scritto una canzone che si intitola “Diamante briciola” e ho deciso di interpretarla io. Eccone un assaggio! Se vi piace vi do subito un’altra pillola. Fatemi sapere cosa ne pensate! Siete i primi a sentirla, perché siete sempre con me. Aspetto il vostro parere”.

Ed infine “E l’oceano lo saprà, scritto tra le sue onde. Stringila forte non farla andare via, anche se non sarà mia, è un diamante briciola. Svegliala con un caffè vaniglia, cantale una favola. Corri bimba che il tempo non aspetta, l’hai sempre saputo. Dalla bocca escono lacrime, dagli occhi sorrisi”.