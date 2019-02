Ollolanda, la canzone satirica sulla Meloni

Lo youtuber italiano Fabio CeLenza ha postato il video di Ollolanda, divertentissima canzone-parodia su Giorgia Meloni.

Ecco Ollolanda, la canzone satirica su Giorgia Meloni

Famoso per i suoi video di doppiaggio con personaggi del calibro di Mick Jagger, il Dalai Lama e Ronaldinho, Fabio CeLenza è tornato a far parlare di sé. E lo ha fatto grazie a una canzone su Giorgia Meloni. Non è la prima volta che qualcuno fa una parodia su Giorgia Meloni, ma mai nessuno era stato così originale.

Celenza, infatti, ha deciso di suonare una canzone sulla sua chitarra, utilizzando uno dei discorsi pronunciati in TV dalla politica. Il risultato è qualcosa di veramente esilarante, che in poco più di una settimana è stato già visto più di 110 mila volte su YouTube.

Giorgia Meloni, l’Olanda e la Sea Watch

Nel discorso Meloni, con una fortissima -quanto nota- cadenza romana, parla ancora una volta di immigrazione e della nave Sea Watch. Nel video la si sente dire la frase “O l’Olanda sta avviando un atto ostile nei miei confronti”.

Partendo da qui Celenza ha dato vita a un pezzo vagamente jazz, con spunti samba che oltre a far ridere riesce anche ad essere molto orecchiabile. Naturalmente la cosa più esilarante è proprio il modo di parlare di Meloni, che non riesce -e chiaramente neanche prova- proprio a nascondere la sua provenienza laziale.

Gli altri video

La canzone di Fabio Celenza non è tra i video più visti dello youtuber. Alcuni dei ridoppiaggi fatti dall’artista, infatti, hanno ampiamente superato il milione di visualizzazioni, uno su tutti quello con protagonista Mick Jagger, cantante dei Rolling Stone.

La parodia su Giorgia Meloni, comunque, siamo certi che riuscirà nel giro di poco tempo a raggiungere lo stesso traguardo, anche perché è impossibile non ridere guardandola.

[Foto: dgs.it]