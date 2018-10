Spotify festeggia 10 anni

Dieci anni per Spotify. Grande successo per la piattaforma di musica in streaming che arrivò sulla scena ben 10 anni fa.

Spotify: 10 anni di successi

180 milioni di ascoltatori in 65 paesi in tutto il mondo per Spotify. Sono questi i numeri incredibili della piattaforma che dispone di una libreria musicale di oltre 40 milioni di canzoni e podcast. Oltre 3 miliardi le playlist create dagli utenti. Il tutto ha fatto fruttare oltre 10 miliardi di euro ai detentori dei diritti musicali dei brani disponibili in streaming sulla piattaforma.

Senza dimenticare i 2.000 generi musicali identificati sulla piattaforma. Tra questi figurano Wonky (musica elettronica caratterizzata da toni sintetizzati con tempi musicali insoliti), lo Shimmer Pop (un “cugino svedese” dell’ indie pop e dell’ indie-elettronica) e il British Blues.

I dati

Dieci anni di successi per Spotify che ha deciso di rendere pubblica una panoramica sulle migliori canzoni di questi ultimi anni. Un modo “carino” per celebrare questa ricorrenza e che ha permesso alla piattaforma musicale di ottenere sempre più “seguaci”.

Per questo ha fornito dati globali su:

abitudini d’ascolto degli utenti

preferenze degli utenti appassionati di musica

l’artista più ascoltato

il brano che, anno per anno, ha registrato il numero più alto di streaming

classifica dei dieci artisti che per primi hanno raggiunto un miliardo di riproduzioni

numero di artisti ascoltato dagli utenti in media ogni mese

Per celebrare una ricorrenza tanto speciale, Spotify ha elaborato una playlist ufficiale dedicata. “Decade of Discovery” include:

“Wake Me Up” di Avicii

“Take Me To Church” di Hozier

“Humble” di Kendrick Lamar

“Work” di Rihanna”

“Chandelier” di Sia

“Lean On” di Major Lazer

“Despacito – Remix” di Luis Fonsi

Seguono i dati relativi alle classifiche globali del primo decennio di Spotify:

La canzone con più streaming a livello globale, anno per anno, dal lancio ufficiale di Spotify

2008: The Killers – “Human”

2009: The Black Eyed Peas – “I Gotta Feeling”

2010: Eminem, Rihanna – “Love The Way You Lie”

2011: Don Omar, Lucenzo – “Danza Kuduro”

2012: Gotye, Kimbra – “Somebody That I Used To Know” (feat. Kimbra)

2013: Macklemore & Ryan Lewis “Can’t Hold Us” (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – “Happy” – from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, Dj Snake – “Lean On”

2016: Drake – “One Dance”

2017: Ed Sheeran – “Shape of You”

Altre classifiche

I dati forniti da Spotify ci danno uno spaccato interessante sulle preferenze musicali degli ultimi anni

Top 10 degli artisti con più streaming di tutti i tempi

Drake

Ed Sheeran

Eminem

The Weeknd

Rihanna

Kanye West

Coldplay

Justin Bieber

Calvin Harris

Ariana Grande

Top 10 delle canzoni con più streaming di tutti i tempi

Ed Sheeran – “Shape Of You”

Drake – “One Dance”

The Chainsmokers, Halsey – “Closer”

Post Malone – “rockstar” (feat. 21 Sevage)

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Major Lazer, MØ, Dj Snake – “Lean On”

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bibier – “Despacito – Remix”

Justin Bieber – “Love Yourself”

Justin Bieber – “Sorry”

The Chainsmokers – “Don’t Let Me Down”

Top10 dei primi dieci artisti che hanno raggiunto un miliardo di streaming sulla piattaforma

Rihanna (2013)

David Guetta (2013)

Eminem (2013)

Kanye West (2014)

Avicii (2014)

Coldplay (2014)

JAY Z (2014)

Katy Perry (2014)

Drake (2014)

Pitbull (2014)

Top 10 degli album con il più alto numero di streaming a livello globale

Ed Sheeran – ÷

Justin Bieber – Purpose

Drake – Views

Ed Sheeran – x

Post Malone – beerbongs & bentleys

The Weeknd – Starboy

Drake – Scorpion

The Weeknd – Beauty Behind The Madness

Post Malone – Stoney

Kendrick Lamar – DAMN.

Top 10 artiste femminili con il numero più alto di streaming a livello globale