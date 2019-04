Testo cuore rotto di Rocco Hunt. Il video

Ecco il testo di Cuore rotto, brano di Rocco Hunt. Il celebre cantante, il cui vero nome è Rocco Pagliarulo, è un rapper italiano conosciuto in precedenza come Hunt MC. Il ragazzo ha vinto il Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo Nu juorno buono, canzone di libera denuncia contro la mafia. Rocco Hunt ha vinto anche il Premio Emanuele Luzzati e il Premio Assomusica. Inizia a muovere i primi passi nel mondo del rap da giovanissimo, a soli 11 anni scopre il mondo dell’hip hop. Il rapper inizia a partecipare a numerose gare di freestyle fino a pubblicare a soli 16 anni, “‘A music’ è speranz’“. Questo brano è il suo primo mixtape, uscito per l’etichetta Dint Recordz nel 2010.

Cuore rotto di Rocco Hunt, il testo

Sto sognando un Audemars

Se il diavolo ti scrive vuole l’anima

Rocchino ha sempre l’asso nella manica

A questa me la fruscio come Marika

Bentley Continental, sembra GTA

Qua chi si accontenta non va in Serie A

Per queste ragazze divento un trofeo

Ti porto sulle giostre, non è San Matteo

Sto mangiando carne da Salt Bae

Mai senza le canne come Sampei

Se stappiamo Cà Del Bosco, cade il posto

Voglio un Van Gogh, devo regalarlo ai miei

L’autovelox fa le foto di mattina

Sai che bella la mia faccia sulla copertina?

Mi diranno che ho sbagliato e non sono un esempio

Ma gli esempi sono gli altri, io non muoio piangendo

Adesso non mi serve che ti scusi

Un cuore rotto come lo richiudi? (bam, bam, bam, bam)

Fumando questa vita ad occhi chiusi

Un cuore rotto come lo richiudi? (bam, bam, bam, bam)

Adesso non mi serve che mi aiuti

Il cuore rotto non me lo richiudi (bam, bam, bam, bam)

Ero solo un bambino in mezzo ai lupi

Il cuore rotto non me lo richiudi (bam, bam, bam, bam)

Il cuore rotto non me lo richiudi, no

Ora fanno la fila le groupies (uoh)

Rubavo le caramelle all’Upim, mo

Ogni verso è esclusivo tipo Supreme (scusa)

Anzi, Louis Vuitton oppure Yves Saint Laurent

Non giro con la scorta, tira tramontana (oh)

Butto giù la porta (oh), fresco Sammontana (oh)

Guardo la tua tipa, fra’, che si allontana (ahahah)

Te lo dico, sarò onesto (uoh)

Mi aspettavo tutto questo (yeh)

Da quando mi hanno detto (yeh)

“Davide, te ne vai presto”, no (ciao)

Ho un cuore rotto, ma funziona ancora

Tanto devo fare una cosa sola (cosa sola)

Sei un Chinotto, io sono la Coca-Cola (yeh)

Rocco, fai un tiro di questa, perché è buona buona (yeh)

Adesso non mi serve che ti scusi

Un cuore rotto come lo richiudi? (non me lo richiudi, no)

(Bam, bam, bam, bam)

Fumando questa vita ad occhi chiusi

Un cuore rotto come lo richiudi? (non me lo richiudi, no, no)

(Bam, bam, bam, bam)

Adesso non mi serve che mi aiuti

Il cuore rotto non me lo richiudi (eh, non me lo richiudi, no)

(Bam, bam, bam, bam)

Ero solo un bambino in mezzo ai lupi (non me lo richiudi, no)

Il cuore rotto non me lo richiudi (yeh)

(Bam, bam, bam, bam)

Il professore mi diceva, “Tu fai solo guai”

Forse c’ha ragione, ma sono a Dubai

Grattacielo, Armani, vino, Diego Armando

Parlo col delfino, mi sta salutando

Ho una giungla di nemici

Ma molte prove per smerdare ciò che dici

Adesso guardati allo specchio e dimmi ciò che vedi

Nonostante gli sgambetti stiamo ancora in piedi

Huh, sono felice, mi è arrivato il carico (carico)

È profumata, fra’, la chiamo “Haribo”

La porto dai ragazzi, sai che panico? (panico, ah)

Sta arrivando Rocco el machico

Per favore, non passarmi il mozzone

(“E poi non fumo il puzzone, fratelli’, sei il peggiore”)

Fumerò sei grammi al giorno, l’ha prescritto il dottore

(“Ma non era un dottore”, sì che era un dottore)

Rocco Hunt a Sanremo

Il rapper ha partecipato nel 2014 alla 64° edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte”. La canzone che propone è “Nu juorno buono” che si aggiudica la vittoria finale. Questa è la prima volta nella storia di Sanremo che un pezzo rap arriva sul podio. Hanno partecipato alla realizzazione del brano artisti importanti tra cui Eros Ramazzotti, Federico Zampaglione, Nitro, MadMan, Gemitaiz, Ensi, Noyz Narcos e Clementino.

Il disco ottiene subito il primo posto nella classifica degli album più venduti. Rocco Hunt ha partecipato anche al talent di Rai Uno “Ballando con le stelle” come ballerino per una notte. Cuore Rotto è uno degli ultimi brani di Rocco Hunt.

[Foto: www.napolitoday.it]