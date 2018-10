“Trova un Modo” di Alessandra Amoroso: il significato

“Trova un Modo” è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso lanciato ad ottobre 2018. La canzone in questi giorni sta facendo il giro delle radio ed è già un successo.

“Trova un Modo” di Alessandra Amoroso significato

Il brano “Trova un Modo” è stato scritto da Roberto Casalino e Dario Faini. E’ un brano positivo che racconta di una donna consapevole della sua vita e della sua direzione che decide di andare avanti e ricominciare prendendo la sua vita in mano. La canzone arriva prima dell’uscita del nuovo disco di inediti di Alessandra Amoroso che i fan aspettavano da tempo.

Alessandra Amoroso vanta alle sue spalle ben dieci anni di carriera nel mondo della musica, dopo aver esordito ad Amici di Maria De Filippi ha trovato il piacere del pubblico. Questo brano arriva dopo “La Stessa” uscito ad agosto. La canzone racconta di una ragazza che si aggira in una città per ingannare l’attesta. tutto con il tempo diventa più chiaro, nitido, le cose assumono un nuovo senso. Questo la porta a non stare più ferma a non aspettare più il suo lui, dopo tanta sofferenza. E’ un invito a ricominciare. Si parla di nuove cose, nuovi odori, nuove sensazioni. È una donna che riparte da se stessa dopo aver tanto atteso invano.

Fulcro della canzone la frase ‘Se vuoi farti amare trova un modo per ricominciare’. Invita a non essere impassibili se si è stati vittima di una delusione ma a trovare un modo, quello più adatto e non aspettare più.

Trova un modo Alessandra Amoroso

Columbia

Musica MP3

Released on 10/05/2018

Canzone di Alessandra Amoroso

Anche in questa canzone quindi Alessandra Amoroso ci racconta di un rapporto finito ma in questo caso non c’è il classico dramma dell’abbandono. E’ una canzone che con il suo testo va in contro tendenza, nessuna donna frantumata in mille pezzi. Una ragazza segnata dall’accaduto sì, che decide però di guardarsi oltre, di prendere le redini della sua vita in mano e darsi da fare, nonostante abbia sofferto.

Le canzoni di Alessandra Amoroso sono molto famose, soprattutto tra un pubblico di adolescenti e giovani. Il messaggio che vuole lanciare in questo caso è quantomai importante. Offre una prospettiva diversa, nuova, che combatte l’immobilità del dolore e invita la persona ferita a ruggire come un leone e lottare per avere ciò che desidera.

“Trova un Modo” di Alessandra Amoroso ha un significato molto profondo ed in radio è già un vero tormentone autunnale. Certamente il disco che lo seguirà non sarà da meno.

