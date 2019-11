Venditti e De Gregori annunciano a X Factor il loro concerto

Una grande notizia per gli appassionati di musica italiana è stata data sul palco di X Factor 13 da due leggende della canzone nazionale: Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Il grande concerto di Venditti e De Gregori a Roma

I due popolarissimi cantautori intervenendo attivamente nel talent show, attraverso il conduttore Alessandro Cattelan, hanno annunciato il loro concerto allo stadio Olimpico di Roma il 5 settembre 2020. Un evento a cui Venditti e De Gregori stanno lavorando e che si preannuncia una manna per i loro tantissimi estimatori, sparsi in Italia e nel mondo.

Non a caso si parla già di grande o di mega concertone per la portata artistica e di attenzione generale a livello di spettatori, che l’iniziativa riuscirà a generare. Due grandi cantautori, entrambi romani, i quali pregustano il momento e non ne fanno mistero dalle telecamere dell’amatissimo X Factor 13. E sarà già caccia al biglietto visto che i ticket saranno disponibili già dalle 16 di oggi su TicketOne.

Venditti e De Gregori catalizzatori di emozioni e brividi

A questo proposito, al termine della loro esibizione De Gregori ha affermato: “Siamo romani e amiamo questa città”. E Venditti si è lasciato andare ad un sorriso compiaciuto. Al ritmo di alcuni dei loro pezzi pregiati come ‘La storia siamo noi’ e ‘Bomba o non bomba’, sul palco del talent si sono coccolati a vicenda mandando in visibilio il pubblico della trasmissione con emozioni a non finire.

Venditti e De Gregori, come altri grandi nomi della musica italiana quali Vasco Rossi e Ligabue (tanto per fare celebri esempi), sono assoluti catalizzatori di suggestione e apprezzamenti a getto continuo. Le loro note e lo stile unico hanno da sempre suscitato l’ammirazione di una moltitudine di fans.

