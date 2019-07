Nexo Digital: l’Opera arriva nei Cinema

È una nuova iniziativa di Nexo Digital, che ha deciso di portare il balletto d’opera londinese nelle sale cinematografiche. Per chi non ha la possibilità di recarsi a Londra ma vuole comunque assistere allo spettacolo del Royal Opera House, c’è la possibilità di andare al cinema. La Royal Opera House trasmette, in 1550 cinema di 53 paesi, le dirette via satellite di alcuni dei suoi spettacoli di punta. In Italia è Nexo Digital a portarle in 100 sale cinematografiche, da Firenze a Roma, da Milano a Padova, da Torino a Napoli.

La Royal Opera House arriva nelle sale

L’8 ottobre ci sarà la prima delle 13 serate della nuova stagione sul grande schermo. Si tratta del nostalgico Don Giovanni di Mozart firmato da Kasper Holten, l’ex enfant prodige del teatro danese. Il 24 ottobre invece ci sarà una delle nuove produzioni liriche dell’istituzione britannica: il Don Pasquale di Donizetti con Bryn Terfel e Olga Peretyalko. Nei mesi successivi invece si alterneranno gli spettacoli di danza e balletto, la vera apoteosi della stagione.

Il Royal Ballet sarà in scena il 5 novembre con Concerto/ Enigma/ Variations/ Raymonda Act III, un’occasione per scoprire o riscoprire le coreografie di Frederick Ashton. Si continua poi con gli amati classici Coppelia (10 dicembre) Lo schiaccianoci (unica serata registrata, il 17 dicembre), La bella addormentata (16 gennaio 2020), mentre Marston/Scarlett (25 febbraio) è una novità firmata dalla coreografa Cathy Marston e ispirata alla breve, tormentata vita della violoncellista Jacqueline du Pré.

Il Lago dei Cigni, lo spettacolo più atteso

Dopo un altro classico, Il lago dei Cigni, la novità più attesa in prima mondiale è The Dante Project. Con questo spettacolo la Royal Opera House celebra il poeta nazionale in previsione del settimo centenario dalla morte. Il balletto è firmato da Wayne McGregor, e si avvale della collaborazione dell’artista Tacita Dean e del compositore Thomas Adès. Gli altri titoli da non perdere sono La Bohème del 29 gennaio, la Cavalleria Rusticana/I pagliacci del 21 aprile e due nuove produzioni, dirette da Antonio Pappano, da molti anni direttore musicale del teatro di Londra.

Si tratta del Fidelio (17 marzo) che vede sul palcoscenico il tenore superstar Jonas Kaufmann, e un’altra nuova produzione, al cinema il 18 giugno e l’Elektra di Richard Strauss diretta da Christof Loy, con Nina Stemme come protagonista. L’elenco delle sale sarà da settembre sul sito: www.nexodigital.it.

[Foto: www.larepubblica.it]