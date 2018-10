Tutti gli appassionati di Digimon hanno eletto come loro gioco preferito Digimon Links. Si tratta di uno degli ultimi videogame prodotti da Bandai Namco. E’ disponibile per piattaforme mobile Android e iOS, con protagonisti i personaggi del brand Digimon.

Per chi non li conoscesse, ecco in breve la loro storia.

Digimon Links – Storia

Nei primi anni 2000, quando impazzavano i Pokemon, iniziarono ad arrivare sul mercato, sia Giapponese che Italiano, dei prodotti simili. Tali prodotti speravano di migliorare il concetto alla base del successo dei Pokemon e di riuscire ad attirare una buona fetta di pubblico. Tra tutti questi prodotti quello di maggiore successo si rivelò essere “Digimon”, che narrava la storia di un gruppo di ragazzi che venivano teletrasportati in un mondo parallelo, dove incontravano degli strani animali, che potevano evolversi e combattere tra di loro.

I personaggi (sia i ragazzi che i Digimon) riscossero un notevole successo, dando vita a un universo narrativo che non ha nulla da invidiare a quello dei Pokemon. Tutto grazie a spin off, serie regolari, gadget e videogiochi.

Digimon Links – Come funziona

Il videogame che ha riscosso il maggior successo è sicuramente Digimon Links. E’ un gioco di ruolo con combattimenti 3 vs 3 dove i giocatori potranno assemblare delle squadre di Digimon e affrontare il computer o i loro amici.

Nel gioco è possibile allevare i propri Digimon nelle fattorie, per aumentare le loro capacità e renderli più forti. Sono previsti combattimenti con nemici sempre più forti. Ed anche una serie di battaglie in cooperativa con altri giocatori e combattere assieme online contro altri avversari.

In questa modalità è particolarmente necessario basare la propria strategia sul gioco di squadra. Per poter sconfiggere ogni avversario infatti sono necessarie la massima collaborazione da parte di tutti i membri della squadra e delle strategie ben precise.

Al momento Digimon Links è il gioco di ruolo più scaricato in 13 paesi, e il migliori gioco di Digimon della sua generazione.