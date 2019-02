Football Manager 2019 è il titolo preferito di tutte le persone che amano i videogiochi sportivi manageriali. Nell’ultimo capitolo della fortunata serie di videogiochi è possibile vestire i panni dell’allenatore di moltissime squadre di club italiane e internazionali (da quest’anno è presente anche tutta la Bundesliga), con un realismo senza precedenti. Chi riuscirà a scoprire il prossimo grande fuoriclasse? Quali sono i migliori Football Manager 2019 affari da poter realizzare a costo zero?

Gli sviluppatori di Football Manager 2019 hanno promesso di rendere questa edizione la più realistica di sempre, rendendo fondamentali allenamenti mirati per ogni giocatore, tattiche studiate in base alle caratteristiche di ogni avversario e alla forma dei giocatori. Il manager può dare istruzioni dettagliate in ogni momento del match, sia in attacco che in difesa, per sperare di vincere tutte le partite.

Football Manager 2019 affari – Seconda Fascia

Ma cosa fare se la rosa della squadra non è delle migliori? A meno di non scegliere un club blasonato, è inevitabile dover usare dei giocatori di “seconda fascia” e avere risorse monetarie ridotte, ma questo non vuol dire che non si possano acquistare ottimi calciatori a costo zero. Ecco i migliori Football Manager 2019 affari, le giovani promesse che possono rivoluzionare la vostra squadra. Sono gli svincolati, i free agent che non possono mancare nel team.

Per rendere il gioco sempre più realistico, è stato rivoluzionato il sistema degli allenamenti. Tantissime nuove opzioni e sessioni di training sono state previste grazie anche ai suggerimenti di noti allenatori di calcio.

Per gli amanti della tattica Fm19 offre una profondità maggiore anche sotto questo profilo: in modalità partita il manager potrà avere un controllo migliore del proprio team. Il modulo tattico ha subito importanti modifiche.

Importante la gestione delle varie fasi: possesso palla, difensiva e di transizione, per ogni tipo di fase possono essere impartite istruzioni diverse.

VAR e goal-line technology rappresentano le novità attese e che si troveranno in Serie A e non in Champions.

Football Manager 2019 affari – Team

Elencheremo, divisi per ruolo, i migliori giocatori per qualità prezzo. Alcuni di essi forse non vi diranno molto, ma vi possiamo assicurare che si tratta di calciatori dal sicuro rendimento e che, soprattutto, non costano molto. Un buon modo per non spendere molto e ottenere buoni risultati, inoltre, è trovare qualche campioncino in erba.&

Portieri

Diego Cavalieri, 35

Javi Varas, 35

Cedric Carrasso, 36

Difensori

Benoit Tremoulinas, 32

Serdar Tasci, 31

Dennis Diekmeier, 28

Nicolas Burdisso, 37

Philipp Wollscheid, 29

Centrocampisti

Samir Nasri, 31

Jeremy Toulalan, 34

Andreas Ivanschitz, 34

Attaccanti

Dimitar Berbatov, 37

Nilmar, 33

Wanderley, 29

Emmanuel Emenike, 31

Ecco i migliori Football Manager 2019 affari. Si tratta di soluzioni low cost da prendere in esame principalmente per riempire buchi in qualche ruolo. Infarcire la squadra di questi giocatori non è sinonimo di successo.

[foto: https://store.steampowered.com]