Asia Argento ama Fabrizio Corona

Ormai è ufficiale: l’attrice romana Asia Argento e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona si sono fidanzati. La conferma al settimanale “Chi”

Asia Argento e Fabrizio Corona stanno insieme

Tormentati, amati dai paparazzi e sempre chiacchieratissimi, Asia Argento e Fabrizio Corona si sono fidanzati. A conferma della loro storia d’amore ci sono delle inequivocabili foto scattate dal settimanale Chi. Asia ha deciso di raccontare come è nata la loro storia proprio sul giornale diretto da Alfonso Signorini. L’attrice romana ha dichiarato “Spiritualmente ho visto dentro di lui qualcosa di rotto, che poi c’è anche dentro di me e, forse, vedere così la sua anima, mi ha portato ad abbracciarlo e ha fatto nascere una grande empatia. Lasciatemi sognare”.

[foto: dilei.it]

Un ritorno alla vita per entrambi

Fabrizio Corona in queste ultime settimane è stato al centro della cronaca scandalistica a causa dei suoi diverbi con la conduttrice televisiva Ilary Blasi. Asia, invece, è sotto i riflettori da tanto tempo: la denuncia nei confronti di Weinstein prima, la morte del suo ex compagno poi e, in ultimo, la contro denuncia da parte di un attore americano, sempre per presunti abusi sessuali. Che la loro storia possa finalmente portare un po’ di sereno nelle loro vite? D’altra parte, entrambi stanno cercando di rinascere, chissà che non ci riescano assieme.