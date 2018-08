Asia Argento fuori da X Factor se…

Asia Argento rischia l’esclusione da X Factor se le accuse di molestie nei suoi confronti saranno confermate.

Asia Argento fuori da X Factor?

E’ una vera e propria doccia fredda quella che Asia Argento ha ricevuto in questi giorni. L’accusa arriva da Jimmy Bennett, un giovane attore che, cinque anni fa, avrebbe subito un’aggressione di tipo sessuale da parte della showgirl. L’indiscrezione in poco tempo ha già fatto il giro del mondo.

La notizia, diffusa in anteprima dal New York Times, potrebbe mettere in discussione il ruolo di giudice della stessa Asia a X Factor. In una nota ufficiale diffusa proprio da Sky in accordo con FreemantleMedia, infatti, ci sarebbero gli estremi per scindere il contratto con la figlia di Dario Argento.

Ma questo succederà solo se dalle accuse di Bennett saranno confermate. In tal caso Sky si riserba il diritto di interrompere la collaborazione con Asia. Il tutto era nato durante l’estate, quando l’attrice aveva confermato il suo ruolo di giudice a X Factor sul web, partecipando alle audizioni e visionando i provini di migliaia di cantanti.

Accuse confermate

Se Sky rimane in attesa che sulla vicenda sia fatta chiarezza, il giovane Bennett conferma le accuse. Bel racconto dettagliato della sua esperienza, infatti, l’attore ha ribadito l’aggressione ricevuta da Asia. La showgirl, però, non solo ha respinto l’accusa di aver fatto sesso con lui, ma ha negato di averlo pagato affinché ritirasse la denuncia.

Una situazione che, al momento, sembra ancora poco chiara. In tanti si stanno interessando a questa vicenda che promette sviluppi sensazionali. In molti ricorderanno la campagna #MeToo voluta dalla stessa Asia per difendere le donne minacciate sul proprio posto di lavor e, soprattutto, la querelle con Harvey Weinstein.

Sarà vero?

“Ho il cuore a pezzi”: con queste parole, invece, ha espresso il suo stato d’animo l’attrice Rose McGowan che, proprio con Asia, lo scorso 8 marzo aveva organizzato una marcia a favore delle donne. Entrambe avevano accusato Weinstein e dato vita al movimento #Me Too, divenuto un punto di riferimento per le altre attrici vittime di abusi.

Intanto, i legali di Weinstein sembrano intenzionati a usare la vicenda Bennett come boomerang da scagliare nei confronti di Asia. Anche Matteo Salvini, che in passato ha avuto non pochi diverbi con l’attrice, in un recente tweet ha espresso scetticismo nei suoi confronti. Sullo scandalo Weinstein si era verificata anche una lite tra la donna e Vladimir Luxuria.

Ormai, sul web, serpeggia un certo malcontento da parte di molti utenti, come se la Argento fosse colpevole. I suoi contestatori la accusano di ipocrisia, di aver inscenato la parte della vittima nel caso Weinstein quando lei stessa, in passato, è stata una carnefice. Ma la verità, come è giusto che sia, la stabiliranno le sedi opportune e non i social.

