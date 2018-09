Attori e attrici più ricercati sul web: quali sono?

Conoscete quali sono gli attori e le attrici più ricercati sul web? SEMrush ha stilato una classifica tenendo conto delle preferenze degli utenti che visitano il mondo “online”.

Chi sono gli attori più ricercati?

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2017 occupa il primo posto nella speciale classifica tra gli attori e attrici più ricercati sul web. La ricerca è stata condotta dalla piattaforma di web marketing SEMrush. La ricerca non si è limitata soltanto all’Italia, ma ha tenuto in considerazione anche altri 20 paesi. Naturalmente non sono mancate le sorprese.

Raz Degan occupa il primo posto in questa classifica grazie ai 3 milioni di ricerche su Google. Secondo posto per Beppe Grillo, seguito dal sempre “verde” Adriano Celentano.

Ai piedi del podio troviamo Raoul Bova, uno dei sex simbol italiani più amati dalle donne. Sorprende il quinto posto di Massimo Ranieri che anticipa Gabriel Garko. Questa speciale classifica è completata da Checco Zalone, Nino d’Angelo, Lino Banfi ed il trio comico Aldo Giovanni e Giacomo.

Le donne pià ricercate

Michelle Hunziker, invece, è l’attrice più ricercata del web. 3.5 milioni le ricerche per lei. Dopo di lei troviamo Barbara d’Urso, e Ambra Angiolini, conosciuta come Ambra. e fidanzata di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus.

Ecco il resto della classifica:

Alessia Marcuzzi

Asia Argento

Serena Grandi

Simona Izzo

Elisabetta Canalis

Eva Grimaldi

Monica Vitti

[Foto: theculturetrip.com]