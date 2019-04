Belen Rodriguez è incinta?

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbe essere arricchito da un particolare interessante. La showgirl è incinta? Sono in molti a chiederselo dopo quanto postato su Instagram dalla bella argentina.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo felici

La coppia che vede protagonista Belen Rodriguez, infatti, in questi ultimi tempi sta calamitando l’attenzione di gran parte del popolo gossipparo del web. Sul loro viaggio in Marocco, sui social viene costantemente scritta da entrambi una news dopo l’altra.

Per la gioia dei loro followers che, in queste ore, stanno cercando di carpire la verità su un possibile stato di gravidanza di Belen. In uno degli ultimi video postati dalla donna sulle Instagram stories ci potrebbe essere la risposta all’interrogativo. Che, tra l’altro, si legherebbe alle ragioni che hanno portato entrambi a riavvicinarsi.

Belen Rodriguez in dolce attesa?

Nel video in questione s’immortala un sereno e felice quadretto di famiglia con Belen Rodriguez in compagnia di Stefano De Martino e del loro figlio Santiago. Ma c’è di più.

Ad un certo punto le mani di Belen e dell’uomo accarezzano il pancino di lei. Un gesto che, a tanti, ha fatto pensare ad una nuova dolce attesa, che sarebbe la seconda.

Di sicuro c’è che l’ex ballerino di “Amici” è molto soddisfatto della ritrovata unione con Belen, avendolo dichiarato chiaramente alla rivista “Oggi”.

(Foto: www.knews.it)