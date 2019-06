Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati? La notizia bomba gira sul web già da un po’ di tempo, e secondo alcune voci ci sarebbe aria di crisi tra i due vip di Hollywood. Sembra che ci sia una forte aria di crisi nella coppia, che è legata sentimentalmente da ormai 4 anni. Nel marzo 2017 è anche nata la prima figlia della coppia, Lea, ma sembra che negli ultimi mesi l’amore non vada più a gonfie vele. Per diverso tempo si è sospettato che tra Bradley Cooper e Lady Gaga ci fosse del tenero, dopo che i due hanno recitato insieme nel film “A star is Born”. Ma entrambi hanno sempre smentito le voci.

Crisi tra Bradley Cooper e Irina Shayk, colpa di Lady Gaga?

Tra Bradley Cooper e Irina Shayk ci potrebbe essere dunque aria di crisi, e la colpa potrebbe essere di una relazione clandestina tra l’attore e la cantante Lady Gaga. I due hanno vinto l’Oscar e moltissimi altri premi, più molti altri riconoscimenti nel mondo dello spettacolo. I due hanno sempre smentito le voci, anche perché Bradley Cooper mentre girava il film era fidanzato con la modella Irina Shayk. Secondo alcune fonti molto vicine alla coppia, tra i due ci sarebbe dunque aria di crisi.

Bradley Cooper è sempre rimasto al fianco di Irina, anche durante le voci di una presunta relazione con la cantante Lady Gaga. Questa è stata dunque la prova che alla fine si trattava solo di voci infondate. Tuttavia, sembrerebbe che l’attore e la modella abbiano deciso di separarsi a causa di una crisi. La rivista americana Page Six dichiara che “E’ solo per l’amore che li lega alla loro bambina di due anni, Lea, che continuano a darsi una possibilità, ma è inutile, l’amore che li legava non esiste. La situazione è molto difficile, le cose non vanno proprio bene. Nessuno dei due è felice. La loro relazione è appesa ad un filo. Non potevano rompere durante la promozione di A Star Is Born”.

Bradley Cooper e Irina Shayk, crisi dopo 4 anni di relazione

Ci sono anche altre fonti che confermano la crisi tra Bradley Cooper e Irina Shayk. I due sarebbero stati avvistati in un ristorante, ma secondo la fonte i due non sembravano felici e c’era aria di tensione. Cosa accadrà a questo punto tra i due divi di Hollywood? C’è davvero aria di crisi o si tratta solo di gossip? E soprattutto, che ruolo ha la cantante Lady Gaga in tutta questa storia? Non ci resta che aspettare per vedere come si evolverà la situazione.

[Foto: https://as.com/tikitakas]