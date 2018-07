Carlotta Lo Greco ha sconfitto il tumore

L’attrice Carlotta Lo Greco ha raccontato la sua battaglia contro la difficile malattia del cancro che l’ha colpita.

Carlotta Lo Greco: la malattia

Quella di Carlotta Lo Greco è la storia di tante persone che, ogni giorno, devono fare i conti con il cancro. Si tratta di una malattia che ti colpisce non solo nel fisico, ma anche nell’anima. L’attrice, che nel 2008 ha sposato il collega Luca Capuano, si è lasciata andare ad alcune considerazioni sul male che l’ha colpita e su come sia riuscito a sconfiggerlo.

L’ha fatto in un’intervista a Più Sani Più Belli, spiegando i primi sintomi della malattia. “Mi sentivo spossata, avevo una febbre serale di poche linee, delle curiose sudorazioni notturne e della tosse persistente”, ha raccontato Carlotta.

Ricordare quei giorni è stato particolarmente triste per lei. Sono state le chemioterapie, una volta individuato che la causa di quei malori era un cancro, a farle capire che la sua salute era a rischio. La terapia è durata cinque lunghi mesi, giorni interminabili in cui ha fatto i conti con se stessa e con il proprio corpo. Con la consapevolezza di perdere i capelli, vederli cadere a ciocche. Una sensazione che le rimarrà per sempre nell’anima.

Un periodo difficile

La sua battaglia con il tumore però l’ha indotta a non trascurare più i segnali che il corpo manda e di condurre una vita più attenta. Soprattutto di andare dai medici e tenere sempre sotto controllo la propria salute. L’attrice ha poi ricordato l’impatto che la malattia ha avuto nel rapporto con i suoi figli, Leonardo e Matteo.

Carlotta ha dovuto indossare dei foulard durante il periodo della chemio, per nascondere la caduta dei capelli e per non allarmare i bambini. Una delle cose più difficili di una malattia del genere è riprendere contatto con la quotidianità. E apprezzare i gesti spontanei, come l’abbraccio che il suo primogenito Matteo, di nove anni, le ha dato quando ha compreso cosa aveva colpito sua madre.

“Non lo dimenticherò mai” ha rivelato la donna, cercando di dissimulare nelle sue parole un’emozione che, invece, è viva e che ancora prova sulla sua pelle. L’affetto dei figli, insieme all’amore di Luca, le hanno permesso di sconfiggere la malattia. Adesso Carlotta sta bene e cerca di riprendere il controllo della sua vita. Anche se ha deciso di abbandonare il suo mestiere di attrice e dedicarsi a quello di interprete.

Altri casi famosi

La storia a lieto fine di Carlotta arriva in un momento in cui l’opinione pubblica è molto sensibile sul cancro. La recente vicenda di Nadia Toffa, conduttrice che combatte contro questo male e che ha abbandonato Le Iene, è ancora viva nella mente di tanti italiani.

Così come la morte di Sergio Marchionne che è morto dopo aver combattuto alcuni giorni contro un male rivelatosi incurabile Perché il cancro non fa distinzioni di classe: quando arriva, ti colpisce e chiede in cambio la tua anima.

E se la Toffa continua a lottare, pure Carlotta Lo Greco l’ha fatto, per amore dei suoi figli e di suo marito.

[Foto: www.spettegolando.it]