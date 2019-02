Chi è Ariadna Romero?

Ariadna Romero è un’attrice e modella cubana nata a Fomento il 19 settembre del 1986. La sua carriera è divisa tra cinema e televisione. Tuttavia, la Romero è un’attrice e modella che ha conquistato il cuore del pubblico grazie a vari spot di successo nazionale. Tra le sue passioni ci sono i libri, la cucina mediterranea e lo sport, mentre nel tempo libero adora passeggiare con le sue amiche.

Ariadna Romero: la carriera

Ariadna Romero si diploma presso il diploma di liceo e subito dopo s’iscrive alla facoltà di Giurisprudenza. Tuttavia, non termina gli studi. Nei primi anni Duemila inizia a dedicarsi alla sua carriera di modella e, nel 2009, si trasferisce in Italia. Nello stesso periodo, si fa conoscere in televisione grazie alla trasmissione sportiva Quelli che il calcio.

Sempre nel 2009 conduce il programma Jukebox, che presenta per cinque edizioni consecutive trasmesse su Milan Channel. L’anno seguente, invece, realizza spot di successo per Vecchia Romagna e Sammontana.

Due anni dopo debutta al cinema come attrice nel film Finalmente la felicità (2011) con Leonardo Pieraccioni. Qui interpreta il ruolo di Luna Parisi, una modella di origini brasiliane. L’attrice ottiene sin da subito il consenso del pubblico.

Nel 2012 diventa concorrente di Ballando con le stelle 8, dove fa coppia con Mirko Sciolan. Prosegue con le sue esperienze televisive e partecipa al reality show Pechino Express – Obiettivo Bangkok (2013), conquistando il secondo posto insieme alla bella Francesca Fioretti per la categoria “Le Modelle”.

Altre esperienze

Nel 2013 la Romero gira uno spot per Jeep Compass e diventa concorrente nel programma La papera non fa l’eco (2014). L’anno seguente conduce Studio EuroBasket (2015), trasmissione sportiva realizzata per Sky che ottiene un enorme successo.

Due anni dopo, nel 2017, torna a recitare in due film, Ovunque tu sarai, commedia con protagonista Ricky Memphis, e The Broken Key, thriller scritto e diretto da Louis Nero. In entrambe le pellicole dimostra di sapersi muovere nei generi più variegati e di essere una brava attrice.

Per quanto riguarda le sue relazioni è impegnata sentimentalmente con Pierpaolo Petrelli, uno dei primi Velini maschi di Striscia la Notizia. I due hanno avuto anche un bimbo, Leonardo, nato nel 2017.

Nel 2018 realizza uno spot per Tim e partecipa a varie sfilate in giro per l’Europa. Tornata in Italia, si dedica alla sua famiglia. Nel febbraio del 2019, invece, entra a sorpresa nel cast de L’Isola dei Famosi, dove andrà a infoltire le fila dei naufraghi in gara.

[Foto: http://celebrityphotos.co]